Montesilvano: stanziati 3 milioni di euro per gli interventi strutturali di 8 scuole

Quasi tre milioni di euro per la messa in sicurezza di otto scuole di Montesilvano, i fondi sono stati intercettati dall'amministrazione comunale per realizzare una serie di interventi strutturali agli edifici scolastici delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

"A chiusura dell'anno scolastico partiranno i lavori alle scuole cittadine - afferma il sindaco Ottavio De Martinis - , interventi eccezionali che non si vedevano da decenni e che oggi risultano fondamentali per garantire la sicurezza agli studenti. L'edilizia scolastica è una cosa importantissima per la città e siamo molto orgogliosi di aver intercettato fondi cospicui al fine di regalare alla nostra Montesilvano qualcosa di davvero straordinario".

Nel dettaglio l'assessorato all'Edilizia Scolastica, guidato da Paolo Cilli, in sinergia con l'ufficio tecnico comunale ha intercettato un finanziamento del Ministero dell'Interno confluito nel PNRR per le seguenti scuole: la succursale dell'Istituto Comprensivo Troiano Delfico in via D'Annunzio (800mila euro), Fanny Di Blasio (550mila euro), Istituto Comprensivo Ignazio Silone in via San Gottardo (450mila euro), Direzione Didattica in via Vitello D'Oro (400mila) e in via Lazio (400 euro). Sono state espletate le procedure di gara attraverso la Centrale unica di committenza della Provincia di Pescara, mentre sono in corso gli affidamenti degli interventi di messa in sicurezza per importi di 101mila euro in altre scuole per un totale di 303mila euro. Si tratta dell'Istituto Comprensivo Rodari nella scuola primaria Saline di via Costa, nella scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Silone Collemare in via De Gasperi e nella scuola primaria Direzione Didattica in viale Abruzzo.