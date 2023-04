La scuola Professione Danza di Pescara entra nella storia: argento in Florida nelle Olimpiadi

Orgoglio e prestigio per la città di Pescara grazie allo storico risultato della scuola Professione Danza Pescara diretta DA Michela Sartorelli che si classifica al 2° posto nelle finali Mondiali dello Youth America Gran Prix (Y.A.G.P.) International Ballet Competition, il concorso di Danza Classica e Contemporanea più grande ed importante a livello planetario che si è appena concluso allo Stratz Center di Tampa nello stato della Florida in America dal 2 al 10 Aprile.

La Scuola Pescarese è l'unica scuola Italiana ad essere approdata alle finali dopo aver vinto le semifinali europee e aver ricevuto il titolo di miglior scuola della competizione. Lo Y.A.G.P. è aperto alle scuole Professionali, alle Accademie ed ai Conservatori di danza di tutti e cinque i continenti con oltre 12000 allievi partecipanti, e 800 finalisti provenienti da oltre 50 paesi.

Un risultato di assoluto valore anche perché ottenuto tra oltre 300 coreografie di gruppo in competizione e di fronte alla giuria più prestigiosa nel panorama Internazionale della danza: direttori del Royal Ballet, Opera di Parigi, American Ballet, Accademia di Montecarlo.

Professione Danza Pescara è la prima scuola italiana a raggiungere questo risultato in 25 edizioni del concorso considerato come "Olimpiadi della Danza", inoltre, oltre al risultato nei gruppi, l'allieva Maura Moggi di Pescara si è piazzata nella top 12 come solista pre-competitive nella categoria Contemporaneo e Mariateresa Ferro è arrivata al Final Round nella categoria Solista Classico Junior ottenendo anche una borsa di studio per il Festival di Nervi.

Dedizione, impegno instancabile, disciplina e immensa passione, ereditati anche dalla direttrice Michela Sartorelli e del suo Team di maestri riconosciuti a livello internazionale: Roberta Ferrara, Francesco Gammino, Chiara Montalbani, Davide Iacobone, Vincenzo De Rosa, Alessandra Ruggeri, Michele Moretti, Alessandra Iannone e Francesca Virgilio, hanno permesso di ottenere questi straordinari risultati, che giungono dopo numerosi premi già conquistati in anni di duro lavoro.

Risultato storico, dunque, ai danzatori di Professione Danza Pescara: Maura Moggi, Mariateresa Ferro, Greta D'Aurelio, Federica Ciocca, Nicla Navelli, Chiara Di Renzo, Lucrezia Mambella, Claudia Tinari, Luca D'Angelo, Davide Storto, Chiara D'Alò, Rebecca Menna, Rebecca Gentile, Sara Resta e Martina Anniciello per aver onorato la città di Pescara e l'Abruzzo nel mondo ed essere entrati di diritto nella storia con un argento che lo proietta nell'Olimpo della Danza Internazionale.