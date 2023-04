La “d’Annunzio” in Guatemala per l’incontro internazionale “La Sostenibilità sostenibile” delle Camere di Commercio Italiane all’estero

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara sarà presente alla Riunione d’Area delle Camere di Commercio Italiane all’Estero dell’America Latina, in programma ad Antigua (Guatemala) dal 18 al 20 aprile ed incentrato sul tema “La Sostenibilità sostenibile”.

Si tratta di un argomento attuale e strategico soprattutto per i Paesi dell’America Latina che stanno affrontando importanti sfide socio-economiche. Questo tema è stato condiviso con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per il Centro America, rappresentata ad Antigua dal Direttore di Area, Mauro Ghirotti, che ha organizzato la Tavola rotonda del 20 aprile in cui si confronteranno gli imprenditori italiani e dell’America Latina ed i responsabili della Cooperazione italiana che, recentemente, hanno rinnovato la propria partnership oltre che con i settori della Ricerca e dello Sviluppo anche con il settore privato considerato un valore aggiunto. A rappresentare la “d’Annunzio” alla Riunione d’Area sarà il professor Mario Luigi Rainone, Delegato del Rettore al Placement di Ateneo nonché Coordinatore della Sezione “Innovazione e Sostenibilità” della Piattaforma “Made in Italy” della Camera di Commercio Italia-Guatemala, inaugurata dall'Ambasciata d'Italia in Guatemala nel 2021.

“Il tema scelto per questa Riunione d’Area, cioè “La Sostenibilità sostenibile” - spiega il professor Luigi Rainone, associato di Geologia Applicata presso il DiSPUTER della “d’Annunzio” – è strategico e delicato. La sostenibilità”, nel senso più ampio del termine e in linea con l’Agenda ONU 2030, è un argomento complesso che coinvolge tutti, le aziende manifatturiere, gli operatori commerciali, economici e finanziari, con ricadute culturali, ambientali e sociali che non possono più essere trascurate. Perché si possa concretamente attuare è necessario che sia “sostenibile” economicamente e ben consapevole dei contesti socio-economici dei Paesi interessati. Il ruolo delle Università” - sottolinea il professor Mario Luigi Rainone - può essere decisivo nella realizzazione di un ciclo virtuoso tra Aziende ed Enti di Formazione. Si tratta di stringere un’alleanza strategica tra i tanti portatori di interesse che operano nei complessi campi dell’innovazione e della sostenibilità, superando quelle barriere che spesso inficiano tali relazioni. Questo impegno proseguirà a breve - annuncia il professor Rainone – con la Convention delle Camere di Commercio e Industria italiane che si terrà ad Ascoli Piceno dal 15 al 20 giugno dove saranno illustrate le linee programmatiche dei 13 macro obiettivi da perseguire con riferimento all’Agenda ONU 2023”.