L'Ater pubblica un bando per l'assegnazione degli immobili ad uso commerciale

L'Ater (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Pescara) ha pubblicato un avviso pubblico per la redazione di una graduatoria permanente per la locazione degli immobili ad uso commerciale di proprietà dell'Azienda.

Le domande potranno essere inoltrate entro e non oltre il 6 maggio 2023. L'Ater precisa che l'Avviso ha validità permanente e che le domande pervenute dopo la prima scadenza (06/05/2023) e riferite all'elenco degli immobili in disponibilità saranno valutate con periodicità trimestrale. La domanda può essere avanzata sia dai privati che dalle associazioni se vogliono pagare il canone di locazione



MODULO DOMANDA ELENCO LOCALI