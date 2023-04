Florviva Mostra del Fiore a Pescara

Presso il Porto Turistico di Pescara dal 23 al 25 aprile si terrà la 45.ma edizione della Mostra del Fiore Florviva.

La mostra è organizzata da Arfa Associazione Regionale del Florovivaismo Abruzzese e Assoflora associazione dei produttori Florovivaisti Abruzzesi in collaborazione con la Camera di commercio Chieti Pescara.

Presenti alla Conferenza stampa Gennaro Strever Presidente CCIAA Chieti Pescara, Guido Caravaggio Presidente Assoflora e Remo Matricardi Presidente Arfa.

Il Presidente Strever aprendo l’incontro ha detto:

“L’Ente camerale da sempre sostiene con convinzione la Mostra del Fiore, uno degli appuntamenti più longevi e importanti del settore florovivaistico in Italia. Dopo gli anni bui della pandemia, finalmente il settore ha la possibilità d tornare a sbocciare proprio come gli splendidi fiori che produce. La manifestazione, promossa grazie alla collaborazione tra le associazioni di produttori abruzzesi e la Camera di commercio e che negli anni è cresciuta sia qualitativamente che quantitativamente, è la dimostrazione che fare squadra è sempre una soluzione vincente per il bene dell’intera economia del nostro territorio parliamo infatti di un comparto molto attivo, che nelle province di Chieti e Pescara conta circa 500 aziende dislocate sia sulla costa sia nell’entroterra, che si occupano di coltivazione di piante o di fiori in colture protette, in serra, in piena aria o nella commercializzazione all’ingrosso o al dettaglio, ma anche di cura e manutenzione del paesaggio”.

“L’Abruzzo ha una produzione florovivaistica d’eccellenza -ha detto Guido Caravaggio- con aziende molto avanzate dal punto di vista tecnologico che spaziano con la vendita anche sui mercati esteri. Nella nostra Regione c’è una grande varietà nella produzione che va dalle giovani piante da orto a quelle da frutto, fino alle piante ornamentali da interno e da esterno. Una molteplicità di offerte che la Mostra del Fiore rappresenta appieno, con la ricca parte espositiva e gli interessanti momenti di incontro e divulgazione sui temi inerenti alla cura delle piante”.

Remo Matricardi ha parlato dell’importanza della sinergia che c’è tra Enti, Associazioni ed Istituzioni che hanno organizzato l’evento:

“Un ringraziamento particolare va alla Città di Pescara e a tutte le istituzioni e le associazioni che ogni anno accolgono e sostengono la Mostra del Fiore Florviva, al pubblico sempre più numeroso e attento alle novità proposte dallo storico evento e agli addetti ai lavori, senza i quali la manifestazione non avrebbe motivo di esistere. Dopo tutte le sofferenze che il settore ha vissuto in questi ultimi anni, a causa della pandemia, la Mostra torna con il tutto il suo splendore e con l’innata bellezza che anche quest’anno colorerà il porto turistico di Pescara”.

L’ingresso alla Mostra è dalle 10.00 alle 20.00 con inizio domenica 23 con il taglio del nastro, seguirà l’incontro con l’Ordine degli Agronomi, due seminari a cura dell’Atao Abruzzo, dai titoli: Come coltivare le orchidee in casa e Concimazione e rinvasi delle orchidee. L’Aias Abruzzo e Molise curerà gli incontri Discussione sull’utilizzo degli inerti nella preparazione dei terricci e il Laboratorio: Tecnica del rinvaso, entrambi guidati dal prof. Francesco Zavattaro. continuerà con il Laboratorio delle semine a cura di Aias con i relatori Marco Civita e Raffaella Spilla, poi l’Atao illustrerà le Nozioni basilari per la costruzione di un orchidario. Nella giornata conclusiva incontro concimazioni e rinvasi delle orchidee a cura dell’Atao e il Laboratorio come difendersi dalla cocciniglia curato dall’Aias con il Prof Francesco Zavattaro e infine Come coltivare le orchidee in casa a cura dell’Atao.

Nei giorni 24 e 25 aprile, alle ore 10.30, si terrà il reading di poesie Flor Poesia a cura dell’Associazione I Teatranti d’Abruzzo curato e organizzato dalla Presidente Vittorina Castellano.

Oltre 150 espositori arricchiranno di colori e profumi il Porto turistico per accogliere i visitatori con ingresso alla Mostra gratuito.