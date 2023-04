La Rete del Libro "Pescara Legge" presenta il calendario di eventi organizzati in occasione della Giornata Mondiale del Libro

Celebrata ogni anno il 23 aprile – in omaggio ai tre grandi scrittori Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega, morti in questo giorno del 1616 –, la Giornata mondiale del Libro sarà festeggiata a Pescara con una ricca serie di iniziative, organizzate dalla Rete del Libro "Pescara Legge" e dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, che per tre giorni, dal 21 al 23 di aprile, animeranno diversi luoghi della città con autori, presentazioni, letture ed eventi.

"Animeremo in tre giorni tutta la città per amore del libro e della lettura, a partire dalla maratona di lettura che coinvolgerà cento luoghi di Pescara, anche quelli simbolici e inaspettati come il cimitero e l'ospedale", ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa l'assessore alla Cultura del Comune di Pescara Maria Rita Carota. "Ma saremo anche al Museo delle Genti d'Abruzzo e al Teatro Cordova proprio perché l'obiettivo è quello di coinvolgere tutte le fasce sociali in più punti del nostro territorio. La Rete del Libro si è rimessa in marcia grazie ad autori, editori e librerie e oggi questa numerosa partecipazione ci incoraggia e ci gratifica ad andare avanti e a candidare nuovamente Pescara come Capitale del libro. La lettura è molto importante per i singoli e per i gruppi, per la crescita delle persone e delle comunità. Per questo i gruppi di lettura sono sempre più numerosi, il libro è infatti uno strumento straordinario di aggregazione e di condivisione di idee e valori e questa iniziativa ne è l'espressione diretta".

Si comincia venerdì 21 con la maratona di lettura più bella e coinvolgente d'Abruzzo, "Pescara Leggiti Forte", nata grazie a un progetto per promuovere la lettura del Comune di Pescara, reso possibile dalle idee e dal motore dell'Ads Movimentazioni e con il sostegno economico del Centro per il libro e la lettura tramite l'avviso "Ad alta voce" 2020. Venerdì 21 e sabato 22, una vera e propria catena umana di lettori darà vita a una sfida senza precedenti: 24 ore di lettura, 100 libri in 100 posti simbolici della città.

"Abbiamo concepito la città come unico scenario della maratona e cercato 100 luoghi vivi, dove incrociare persone, attività, movimento, perché è così che vogliamo intendere la missione di leggere – dichiara Luisa Del Greco, presidente di Movimentazioni Aps, motore della due giorni di lettura - Il risultato è stato stupefacente: abbiamo avuto la disponibilità dei luoghi più imprevedibili e impensati, si apriranno le porte dei luoghi della cultura, ma anche quelle del lavoro, abbiamo radunato tutti gli spazi letterari, dalle librerie ai musei, alle biblioteche, ma ci sono anche locali, piazze, scuole, mercati, negozi, parchi. Per la prima volta in Italia le Poste italiane nella sede di Pescara centrale ospiterà la lettura, un primato che ci onora ma non ci stupisce, perché la cultura apre le porte, anche le più insolite e noi ci crediamo fermamente. Si tratta di un percorso che arriva da mesi di lavoro, che mette insieme formazione e sperimentazione e che farà spettacolo attraverso i brani scelti che hanno attinenza anche con i luoghi o con chi li frequenta, nonché attraverso chi li leggerà e gli spazi che diverranno lo straordinario sfondo di un evento unico, raro e, speriamo, virale! Dunque: si comincia dalla Sala Consiliare del Comune di Pescara, la chiusura ufficiale ci sarà sabato alle 10 da Barbuscia con gli studenti e sul tema della sostenibilità, ma c'è un "post-lectum" al Conservatorio Luisa d'Annunzio che sabato alle 18 aprirà il concerto programmato con un brano letto, prima che musicato. C'è un bel carico di emozioni, insomma, per cui ringraziamo tutti e invitiamo tutti a partecipare, dunque: Pescara, leggiti forte! Stiamo arrivando".

Sempre venerdì 21, alle ore 18:00, la libreria Mondadori Bookstore, oltre ad ospitare una tappa della maratona di lettura, presenterà il libro Viaggio nel Fucino, della collana Comete di Ianieri edizioni, diretta da Peppe Millanta. Parteciperanno Peppe Millanta, Alessandra Renzetti e Michela D'Isidoro.

Sabato 22 la giornata si aprirà con il gruppo di lettura "Polvere di Stelle in città" dell'Istituto Comprensivo Pescara 8 che parteciperà alla maratona cittadina della lettura e poi alle 9:30 proporrà, presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara, la proiezione del video "La terra non aspetta", realizzato nel laboratorio di scrittura collettiva, e la sottoscrizione del Patto "La Terra siamo noi".

In occasione della doppia ricorrenza della Giornata Mondiale della Terra e della Giornata Mondiale del Libro, il FLA – Festival di Libri e Altrecose tornerà ad abitare le strade del centro storico e il complesso del Museo delle Genti d'Abruzzo in una due giorni di eventi dedicati alla cultura e alla sostenibilità ambientale realizzata con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e in collaborazione con la Fondazione Genti d'Abruzzo e tutti i parter privati che da sempre sostengono il festival, in primis il main sponsor Metamer e il platinum partner Barbuscia, che da tanti anni sono al fianco del FLA.

Oltre 30 gli eventi in cartellone nel pomeriggio di sabato 22 e domenica 23, tra presentazioni, mostre e reading con autori abruzzesi e nazionali per rivivere - ancora e sempre - la bellezza del Festival. Tra i nomi in cartellone spiccano quelli in programma domenica 23 all'Auditorium Petruzzi: la vicedirettrice del Tg La7 e conduttrice di Omnibus Gaia Tortora (alle 17:00 con Testa alta, e avanti. In cerca di giustizia, storia della mia famiglia, Mondadori), i filosofi Andrea Colamedici e Maura Gancitano (ore 19:00, con Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso: la fine dell'incantesimo, HarperCollins) e il poeta Franco Arminio (ore 21:00, con il reading tratto dal suo ultimo lavoro Sacro Minore). Sabato 22 alle 10:30 presso la concessionaria Barbuscia in via Tiburtina ci sarà la premiazione del contest riservato alle scuole "Un futuro più verde", tutti i disegni degli alunni che hanno partecipato verranno esposti in una mostra allestita all'interno della Sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo.

Due i laboratori didattici per bambini proposti dal Museo delle Genti d'Abruzzo sabato 22 e domenica 23 aprile: "La stamperia" in cui i bambini (dagli 8 anni) impareranno a conoscere le tecniche di stampa della famiglia Cascella e realizzare un logo utilizzando inchiostri e torchio, e "L'antico erbario", in cui, dopo la visita di alcune sale del Museo e l'analisi di antichi erbari, i bambini realizzeranno un loro erbario con le piante della tradizione e della cultura contadina abruzzese.

Domenica 23 l'Associazione Editori Abruzzesi ha organizzato la prima edizione della Festa del libro AEA. Nel corso della giornata avranno luogo esposizioni e presentazioni letterarie dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30, presso il Teatro Cordova di viale Bovio.

Patrizia Splendiani presenterà Omeion - Le 4 Energie dell'Indipendenza pubblicato da Drakon Edizioni. Subito dopo Costa Edizioni presenterà le sue ultime pubblicazioni: Alessio Scancella Ad un passo dalla follia, Lucio Vitullo La prima collina, Gabriella Ciaffarini Semplicità e Leda Panzone Natale Tra le pieghe dell'anima. Gli incontri saranno arricchiti dagli interventi di Riccardo Santini, Annarita Pasquinelli e Florena Iavarone. Per la sezione della poesia, Tabula Fati presenterà Poesie Scarlatte di Mara Motta e Briciole di Manola Di Tullio, mentre Marco Bruno illustrerà la sua pubblicazione per Edizioni Solfanelli di Studi sui Vangeli.

Nel pomeriggio proseguono le presentazioni con Viaggio nel Fucino di Alexandre Dumas per Ianieri Edizioni, Notte verde di Francesco Di Rocco per Drakon Edizioni, Il fiore non sa della guerra di Silvia di Lorenzo per Edizioni Tabula Fati, Gli Sciuani a cura di Antonietta Florio per Edizioni Solfanelli, L'ultimo atto di Giancarlo Giuliani per Edizioni Tabula Fati, Adelina di Lina Fornarola, #Maisolo di Francesco di Censo e Come nel sogno di Milvia Di Michele, pubblicati da Costa Edizioni. Alle 17 Maria Rosaria Tieri e Nino Tieri cureranno la presentazione di Erbe spontanee mangerecce e fitoalimurgiche pubblicato da Edizioni menabò.