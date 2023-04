Le novitÃ  della sesta edizione di Ecomob

Mobilità sostenibile, turismo esperienziale, green economy, workshop e show. Così si presenta la sesta edizione di Ecomob, il primo grande evento di cultura sostenibile del centro sud Italia, che dà appuntamento dal 12 al 14 maggio prossimi a Pescara. Tutti i giorni dalle 10 alle 21, con ingresso gratuito.



Forte dei numeri delle edizioni precedenti - con più di 50mila visitatori, la presenza di 250 espositori e oltre 20 workshop rivolti ad esperti del settore nonché a curiosi e simpatizzanti - Ecomob conferma la formula e annuncia le prime novità per questa sesta edizione.



Aumenta intanto lo spazio espositivo, in pieno centro città, fra il principale corso Umberto e piazza della Rinascita, con lo sguardo verso il mare. Occasione di scoperta, inoltre, delle occasioni di shopping e food offerte dal capoluogo adriatico.



Ad accogliere i visitatori ci saranno espositori provenienti da tutta Italia, con proposte di EV automotive, e-scooter, e-bike e micromobilità, con possibilità di test drive. Un’occasione di incontro anche per gli operatori non solo abruzzesi, quindi anche delle regioni limitrofe, per toccare con mano le novità del settore.

Non solo expo, però. In programma, fra i vari incontri, da segnalare un momento di percorso formativo sul tema della sostenibilità con le scuole superiori cittadine, con il coinvolgimento di cento ragazzi. In collaborazione con il dipartimento di scienze dell'Habitat sostenibile dell’università Gabriele d’Annunzio, Legambiente e Arta.

L’economia circolare è poi il tema centrale dell’incontro Stanno arrivando i cambiamenti climatici e non ho niente da mettermi con il comico di Zelig Diego Parassole, fino agli appuntamenti a cura di Fiab Pescarabici dedicati alla sicurezza stradale e ai mobility manager con la partecipazione di rappresentanti di aziende del territorio e pubblica amministrazione.

E quindi tre giorni di mobilità sostenibile, con momenti dedicati al turismo esperienziale con la relativa promozione del territorio, cicloturismo, turismo attivo ed enogastronomico, incontri sulla green-economy, convegni, seminari, spettacoli e laboratori per grandi e bambini. In programma anche un panel a cura di Bosch Italia.

Programma completo su www.ecomobexpo.eu



Ecomob è organizzato dalla Ecolife - Eventi e comunicazione sociale Aps di Mimmo Giallorenzo e Gianluca Giallorenzo. Gold sponsor sono Bosch, Metamer, Mario De Cecco Workwear e Corporate wear, Edimac macchine edili e stradali. Patrocinio: ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, comune di Pescara, consiglio regionale d’Abruzzo, Abruzzo turismo, Camera di commercio Chieti Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria Chieti Pescara, Elettricità Futura, Cna Abruzzo, Confcommercio Pescara. Partner: Confimi industria Abruzzo, Vola Volè Maiella national park. Partner tecnici: Legambiente, Arta Abruzzo, Abruzzo benessere, Fiab, Motus E, Vaielettrico. Media partner: Velò, Radio Parsifal, Radio California, Radio Parsifal canale Tv 98. Evento associato Asvis - Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, affiliato Endas.