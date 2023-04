Montesilvano; gli studenti dell'Istituto Troiano Delfico disegnano "La scuola com'Ã¨ e come sarÃ "

Cinque classi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Troiano Delfico di Montesilvano hanno preso parte al progetto, promosso con l'assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Montesilvano, "La scuola com'era, com'è e come sarà", in vista della realizzazione del nuovo edificio scolastico.

Gli studenti, accompagnati dai loro docenti, questa mattina hanno fatto visita all'azienda Treddy coinvolta nell'iniziativa e prima ancora hanno raccontato come vedono la scuola nel futuro attraverso un bozzetto realizzato dalle varie classi. Tra le tante proposte inviate dagli studenti verrà realizzata una piccola scultura con una stampante in 3D da esporre nella nuova scuola.

"Il progetto è stato recepito con entusiasmo dai ragazzi - afferma l'assessore Paolo Cilli - e ha stimolato la creatività di oltre 120 studenti che hanno realizzato numerosi disegni tanto che c'è stato l'imbarazzo della scelta per sceglierne uno che rappresentasse l'Istituto Comprensivo Troiano Delfico con tutti i desideri e le aspettative dei ragazzi. E' stato scelto, quindi, un solo bozzetto che verrà realizzato in 3D dall'azienda che si è resa disponibile per poi essere donato alla nuova scuola. L'opera verrà esposta all'ingresso della struttura scolastica.

E' stato un incontro formativo molto importante con un'azienda del territorio leader nel settore per mostrare le potenzialità della stampa tridimensionale. Un ringraziamento a Massimiliano Zulli, responsabile della comunicazione e marketing e a Mattia Mucci che ha dato vita a questa azienda, impegnata nella stampa tridimensionale di tutti i tipi di materiale, realizzando prodotti in tutta Italia anche nel settore del restauro delle opere d'arte."