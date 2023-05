E' stato pubblicato l'avviso per l'Ammissione ai Nidi d'Infanzia Comunali per l'anno educativo 2023-24. Le domande si potranno inoltrare a partire da oggi sino alle ore 23:59 del 1 giugno 2023. I Nidi d'Infanzia Comunali per l'anno educativo 2023-24 sono i seguenti:

Nido d’infanzia “La Conchiglia” – via Vespucci, 2 – Sezioni: piccoli, medi e grandi; Nido d’infanzia “Il Bruco” – via Rigopiano, 90 – Sezioni: piccoli, medi e grandi; Nido d’infanzia “Cipì” – via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 54 – Sezioni: piccoli, medi e grandi; Nido d’infanzia “L’Aquilone” – via del Santuario, 176 – Sezioni: medi e grandi; Nido d’infanzia “Raggio di Sole” – via Colle Marino, 125/1 – Sezioni: medi e grandi; Nido d’infanzia “Il Gabbiano” – via Cecco Angiolieri, 1 – Sezioni: medi e grandi; Nido d’infanzia “La Mimosa” – via Benedetto Croce, 98 – Sezioni: medi e grandi.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari del servizio sono tutti i bambini e le bambine di età compresa tra tre mesi (compiuti entro il 1° settembre dell’anno in cui viene avanzata la richiesta) e tre anni (da compiersi non oltre il 31 dicembre dello stesso anno) senza alcuna distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, condizione personale e sociale, residenti nel Comune di Pescara (la residenza riguarda il bambino e almeno un genitore). Sono equiparati ai residenti del Comune di Pescara anche i bambini in “affido” presso le famiglie residenti, nonché i bambini di cui almeno un genitore appartenente alle Forze dell’Ordine o alle Forze Armate assegnato a prestare servizio presso strutture presenti nel territorio comunale. Usufruiscono del nido d’infanzia tutti i bambini apolidi, profughi a seguito di guerre o occupazioni militari, i minori non accompagnati e con dimora nel Comune.

I bambini non residenti usufruiscono del servizio a condizione che siano integralmente soddisfatte le richieste dei residenti relativamente alla fascia di orario e fascia di età. Nel rispetto della L.R. n. 26/2018, le condizioni riservate ai residenti del Comune di Pescara saranno automaticamente estese anche ai residenti dei Comuni di Montesilvano e di Spoltore dalla data di decorrenza dell’istituzione del Comune della “Nuova Pescara”.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione dovrà essere presentata telematicamente dal genitore/tutore/affidatario del minore. Si precisa che per i bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare occorre inoltrare istanze separate. La domanda di ammissione dovrà essere prodotta tramite la specifica procedura telematica descritta di seguito entro e non oltre il 1 giugno 2023, connettendosi al sito web istituzionale del Comune di Pescara al link https://www.comune.pescara.it/ e accedendo alla sezione “Servizi Online – Servizi Scolastici – Asili Nido - Domanda di ammissione ai nidi d’infanzia comunali”. L’accesso alla piattaforma telematica dedicata potrà avvenire previa autenticazione con identità digitale SPID. È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione delle istanze. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non saranno prese in considerazione.

Si consiglia di effettuare la compilazione della domanda con congruo anticipo per evitare momentanee interruzioni e/o eventuali sovraccarichi del sistema per i quali il Servizio "Sistema Educativo Integrato, Refezioni e Trasporto" non si assume alcuna responsabilità. La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scansione e il caricamento sul portale dei seguenti documenti:

per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità; documentazione attestante condizioni di disabilità sensoriale, psichica, fisica previste dalla L. 104/1992; documentazione attestante situazioni di disagio sociale segnalate e/o documentate dai Servizi Sociali del Comune; documentazione attestante problemi di natura socio-psicologico-sanitario segnalate dalla ASL e non assimilabili alle condizioni di disabilità previste dalla L. 104/1992; in caso di separazione o divorzio dei coniugi, documentazione attestante l’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale; documentazione attestante lo stato di gravidanza del genitore;  documentazione attestante condizioni di invalidità del genitore; documentazione attestante condizioni di invalidità di altro familiare convivente, diverso dal genitore e appartenente al nucleo familiare.

