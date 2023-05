Montesilvano si conferma la capitale degli scacchi

Da domani, domenica 7 a mercoledì 10 maggio Montesilvano ospiterà la finale Nazionale del Trofeo Scacchi Scuola, la manifestazione dedicata alle scuole italiane di ogni ordine e grado, che hanno attivato corsi di scacchi per i propri studenti.

Sono 295 le squadre iscritte, 1.800 studenti, più gli accompagnatori e i docenti per un totale di 6.000 persone, che parteciperanno alla manifestazione che si svolgerà presso il Pala Dean Martin organizzata da Andrea Rebeggiani, presidente ASD Circolo Scacchi R. Fischer Chieti con il patrocinio del Comune di Montesilvano.

Il movimento scacchistico italiano segna proprio in questi giorni un record assoluto con oltre 17.000 giocatori tesserati, tra questi molti gli studenti che accorreranno in città per le gare dei prossimi giorni. Ad inaugurare l'evento hanno partecipato alla conferenza stampa numerose personalità, le quali hanno anche contribuito alla realizzazione della kermesse come parte integrante della macchina organizzativa. A presenziare alla conferenza stampa di presentazione nella sala consiliare sono intervenuti il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore al Turismo Deborah Comardi, il consigliere Adriano Tocco, l'organizzatore Andrea Rebeggiani, il Grande Maestro di scacchi Roberto Mogranzini – consulente organizzativo – e Claudio Selleri, proprietario del più grande negozio di scacchi in Italia e fornitore ufficiale della Federazione Scacchistica Italiana, nella veste di partner organizzativo.

Gli sforzi profusi dal sindaco Ottavio De Martinis e dal consigliere delegato al Pala Dean Martin Adriano Tocco per l'ospitalità del Trofeo Scacchi Scuola, segnano un ulteriore traguardo raggiunto dall'amministrazione comunale in tema di sport e turismo.

"Il Trofeo Scacchi Scuola è un fiore all'occhiello della programmazione degli eventi del Comune di Montesilvano – ha dichiarato il sindaco Ottavio De Martinis - e delle strutture ricettive locali, dal 2017 la stretta collaborazione tra la dimensione locale e la Federazione Italiana fa sì che l'evento più grande del calendario agonistico degli scacchi si svolga in Abruzzo. Le presenze complessive, che si aggirano intorno alle 6.000 unità, sono un indicatore di primaria importanza perché la nostra amministrazione ha sempre creduto nel binomio vincente di sport e turismo, costruendo una rete di collaborazione con tutte le federazioni delle varie discipline ospitate sul territorio". "Siamo molto felici e orgogliosi di presentare un evento importantissimo all'interno del Pala Dean Martin come il Trofeo Nazionale Scuola – ha detto l'assessore Comardi - . Giocheranno contemporaneamente 1.800 ragazzi e sarà l'ultimo evento prima della chiusura del Pala Dean Martin per la riqualificazione e della riapertura prevista per il mese di settembre".

"Questo evento getta, infine, le basi per un nuovo grande appuntamento che arricchirà l'autunno di Montesilvano: dal 12 al 25 novembre il Pala Dean Martin ospiterà il Campionato del mondo di scacchi per under 14-16-18 - ha spiegato il consigliere Tocco - . Grazie al lavoro svolto negli ultimi anni siamo diventati un punto di riferimento per la Federazione degli Scacchi tanto da affidarci l'organizzazione dei mondiali con la partecipazione di 80 nazioni e con l'arrivo anche di capi di stato. Il nome di Montesilvano è già sulle riviste specializzate degli Stati Uniti d'America. Roberto Mogranzini ha spiegato il fine educativo degli scacchi nelle scuole: "Domani inizia un evento bello dal punto di vista visivo, perché sarà un vero e proprio spettacolo vedere gli studenti darsi la mano prima di iniziare la partita e giocare insieme nel rispetto delle regole e dell'avversario. Saranno presenti quasi tutte le regioni italiane e aspettiamo un pubblico numeroso per la prima mossa. Il fenomeno degli scacchi è un buon mezzo per veicolare la formazione e l'educazione e siamo certi che si respirerà tutto questo. Inoltre, questo gioco vuole donare un pensiero trasversale ai giovani che poi lo riporteranno anche nel mondo del lavoro e nella società".

L'organizzatore Andrea Rebeggiani ha comunicato qualche numero sulle presenze a Montesilvano:

"Nei quattro giorni di gara arriveranno a Montesilvano più di 6.000 persone: 1.800 studenti più gli accompagnatori e i docenti. Ai mondiali di novembre, invece, ci saranno 2.500 presenze al giorno per 13 giorni, per un totale di 32.500 persone. Nel 2021 siamo stati i primi a riaprire nonostante la pandemia con una manifestazione scacchistica al Grand Hotel Adriatico, un bel segnale per la federazione alla quale abbiamo chiesto la candidatura per ospitare il Trofeo SS, che oggi vuole essere non solo una manifestazione sportiva, ma anche educativa nel rispetto delle regole e dell'altro, fornendo agli studenti una buona capacità di confrontarsi".