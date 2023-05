L'appello dell'Associazione Confido al Comune: "A Pescara Ã¨ emergenza forasacchi"

"A Pescara anche quest'anno è emergenza forasacchi, le piccole spighe di graminacea estremamente pericolose per i cani. In questo periodo sono ovunque, dalle aiuole ai marciapiedi, dalle aree verdi ai parchi, perché estremamente infestanti. Tali spighe, che in molte zone della città, anche in pieno centro, superano il mezzo metro di altezza, sono pericolosissime per i nostri amici a quattro zampe". Lo afferma l'associazione di cittadini Confido, chiedendo un "tempestivo intervento del Comune", affinché pulisca "tutte le aiuole e le aree verdi della città".