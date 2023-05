L'impiegato delle Poste di Corso Vittorio Emanuele Giustino Polimene Ã¨ stato nominato "Maestro del Lavoro"

Poste Italiane partecipa anche quest'anno, con i suoi dipendenti, al conferimento dell'onorificenza "Stelle al Merito del Lavoro", assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La commissione nazionale istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo, sulla base dei loro requisiti, 65 Stelle al Merito su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli ricoperti in azienda.

In Abruzzo il prestigioso titolo di "Maestro del Lavoro" verrà conferito formalmente a tre dipendenti per meriti "di perizia, laboriosità e buona condotta morale". Tra loro Giustino Polimene, impiegato come collaboratore nell'ufficio postale di corso Vittorio Emanuele a Pescara.

Cinquantanove anni, lavora in Poste Italiane dal 1990, quando fu assunto con la qualifica di operatore specializzato di esercizio a Novara. Nel 2001 il trasferimento in Abruzzo, prima nell'ufficio postale di Penne come collaboratore e successivamente, come direttore, in quelli di Vestea e Moscufo. Dal 2011 ricopre il ruolo di collaboratore di uffici postali doppio turno: prima a Pescara 4 (via Cavour), poi a Pescara 8 (via Verrotti) e dal 2020 a Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele).

"È un riconoscimento – ha commentato Giustino Polimene – che mi riempie di orgoglio. Dopo tanti anni di servizio, oltre trenta per la verità, credo di aver svolto con impegno i miei doveri soprattutto con rispetto e lealtà. Sono legatissimo all'azienda Poste che mi dà tanto e ringrazio tutti i miei colleghi con i quali dal primo giorno di servizio, ricordo come fosse ieri nella città di Novara, ho sempre avuto rapporti cordiali e di stima. Per questo sono ancora oggi fortunato. Ringrazio il direttore della Filiale di Pescara Pio Violante e la mia direttrice Anna Maria Di Cenzo che mi hanno proposto. Infine mi piace dedicare la Stella al mio papà che sarebbe stato orgoglioso di me".

Le Stelle al Merito sono riconosciute ogni anno ai dipendenti di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. La metà delle onorificenze è riservata a coloro che hanno iniziato l'attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.