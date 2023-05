Montesilvano: l'amministrazione comunale dispone le rette gratuite per gli asili nido. Al via le iscrizioni

L'avviso per le domande di ammissione ai due asili nido comunali di Montesilvano, "Lo scoiattolo" in via Chiarini con 50 posti e "Filomena delli Castelli" con 25 posti, gestiti dall'Azienda speciale per i servizi sociali, conferma le importanti innovazioni introdotte nel 2022, e ne rilancia ulteriori. La frequentazione agli asili nidi sarà gratuita anche nel 2023-24, così come sta avvenendo per l'anno in corso, è stata infatti ribadita la tariffa unica "flat", pari a 272 euro per mese di frequenza, indistintamente per tutti i bambini che saranno ammessi. Inoltre è stato garantito il diritto di "riammissione", per bambini e bambine regolarmente frequentanti. Le graduatorie saranno due per i bambini da 3 a 18 mesi e per i bambini da 19 a 36 mesi.

La strategia tariffaria è di mettere in sinergia il pagamento della retta mensile con l'iniziativa Bonus Nidi Inps, attraverso la quale le famiglie possono richiedere fino al 31 dicembre 2023 un contributo a rimborso delle rette pagate per gli asili nido. L'INPS determina il rimborso con tre fasce ISEE: - fino a 25 mila euro – fino a 40 mila euro – oltre 40 mila euro. Nel caso della prima fascia – ISEE fino a 25 mila euro – l'eventuale rimborso concesso a richiesta delle famiglie è pari a 272 euro, stessa cifra della tariffa unica 2023-2024 degli asili nido comunali. La scadenza entro la quale presentare le domande è fissata per il giorno 9 giugno 2023, inderogabilmente. Soddisfazione da parte del primo cittadino:

"Esprimo grande soddisfazione per aver attuato questo provvedimento a sostegno delle famiglie – afferma il sindaco Ottavio De Martinis - . Montesilvano anche in questa occasione grazie all'Azienda Speciale, è tra i primi comuni in Italia ad aver portato avanti questa iniziativa in un momento di crisi economica e di natalità. La nostra amministrazione comunale sta continuando parallelamente il lavoro programmatico e progettuale derivante dal Fondo di Solidarietà Comunale di servizio asili nido, che porterà il territorio di Montesilvano a disporre di se asili nido, di cui quattro inseriti in poli per l'infanzia 0-6".

La presidente Santavenere orgogliosa dell'iniziativa portata avanti dall'Azienda Speciale:

"L'Azienda Speciale per i servizi sociali di Montesilvano ha attuato, già per l'anno scolastico in corso, una politica di azioni concrete a sostegno della natalità - afferma la presidente Santavenere -, rendendo del tutto gratuita la retta dei nidi comunali, rimborsata dall'Inps. Un'azione politica e amministrativa fortemente voluta dall'Azienda Speciale che consente alle famiglie un risparmio annuale considerevole che si aggira intorno ai 5.000 euro. L'erogazione del servizio degli asili nido è un diritto per tutte le famiglie, pertanto Montesilvano ha raggiunto un traguardo importantissimo. Sono orgogliosa di rappresentare l'Azienda Speciale che, attraverso un lavoro di squadra puntuale, riesce a portare a compimento tutti i servizi così come dettati dalla normativa nazionale".

Novità anche per chi frequenta i nidi privati:

"A giugno sarà reso pubblico un nuovo avviso relativo alla possibilità di fare richiesta d'iscrizione anche per i nidi privati" - anticipa il direttore dell'Azienda Eros Donatelli - . Attraverso l'erogazione di voucher sarà possibile frequentare gratuitamente anche il nido privato. Il contributo alle famiglie iscritte ai nidi privati sarà per 60 posti e arriverà a 110 nel 2026 solo per quelle di Montesilvano che beneficiano di un contributo pari alla differenza tra il bonus Inps e l'importo della retta massima prevedibile per il nido".

Già dall'anno educativo 2022-2023, e assolutamente confermata per l'anno prossimo, è in uso per la registrazione delle presenze dei bambini, il diario di bordo e messaggi condivisi con le famiglie, il software Easy Nido, strumento tecnologico che consente operazioni e automatismi digitalizzati tramite un'applicazione per cellulari.

Per quanto concerne i nuovi asili nido, oltre che garantire la gestione e sviluppare la struttura organizzativa e i servizi, la prima novità è la Convenzione già stipulata dall'Azienda speciale con Reggio Children srl, società del Comune di Reggio Emilia, avanguardia internazionale per le politiche per i bambini 0-6 anni, con la quale è stata fornita consulenza pedagogica e architettonica per i progetti definitivi dei nuovi nidi da costruire e che consentirà a partire da settembre 2023 lo svolgimento di un percorso formativo rivolto ai Coordinatori di Asilo Nido, in primis quelli di Montesilvano, con l'aggiunta di Coordinatori pedagogici di asili e scuole di Montesilvano, pubbliche e private, e con l'invito rivolto a tutti i comuni della provincia di Pescara a far partecipare i loro coordinatori di asilo nido.

La seconda novità è in corso un programma formativo rivolto alle educatrici dei nidi promosso e organizzato dal Comitato tecnico-scientifico della provincia di Pescara previsto dalle linee di indirizzo delle attività formative per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 della Regione Abruzzo, DGR 270/2021.

La terza e ultima novità rilevante è stata la costituzione del gruppo di coordinamento pedagogico territoriale del Comune di Montesilvano, istituito ai sensi del D.lgs. 65/2017, che si riunirà per la prima volta il giorno 25 maggio 2023; questo gruppo funge da strumento per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, coinvolgendo scuole dell'infanzia pubbliche e private, asili nido privati, scuole paritarie del territorio, servizi educativi per la prima infanzia e servizi pubblici per la prima infanzia. Avviso e moduli per presentare la domanda sono disponibili sui siti istituzionali: www.aziendaspeciale.it e www.comune.montesilvano.pe.it.