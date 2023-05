Per il terzo anno consecutivo Pescara è Bandiera Blu

Per il terzo anno consecutivo Pescara ottiene la Bandiera Blu. In Italia sono 226 le località turistiche che hanno ottenuto la Bandiera per la qualità del loro ambiente. Rispetto allo scorso anno sono 16 le località che sono aggiunte rispetto alle 210 dello scorso anno.

Le nuove località che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2023 sono le seguenti: Catanzaro (Calabria); Rocca Imperiale (Calabria); San Mauro Cilento (Campania); Gatteo (Emilia Romagna); Laigueglia (Liguria); Sori (Liguria); Sirmione (Lombardia); Toscano Maderno (Lombardia); Porto San Giorgio (Marche); Termoli (Molise); San Maurizio D'Opaglio (Piemonte); Verbania (Piemonte); Gallipoli (Puglia); Isole Tremiti (Puglia); Leporano (Puglia); Vieste (Puglia); Orbetello (Toscana). Cattolica (Emilia Romagna) non è stata riconfermata.

Per quanto riguarda la nostra Regione in totale sono 14 le località: in provincia di Teramo compaiono Martinsicuro, Giulianova, Alba Adriatica, Tortoreto, Roseto degli Abruzzi, Silvi e Pineto. Pescara l'unica della propria provincia mentre nel chietino ci sono Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto e San Salvo. In provincia dell'Aquila ecco Villalago e Scanno. Queste le prole del Primo Cittadino di Pescara Carlo Masci dopo la riconferma della nostra città per la Bandiera Blu 2023:

“Sono appena uscito dalla sede del CNR a Roma, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove si è tenuta la cerimonia della consegne delle Bandiere Blu. Pescara ha ottenuto per la terza volta consecutiva la Bandiera Blu. Abbiamo un mare da Bandiera Blu, un evento eccezionale. Siamo tra le 226 stazioni balneari eccellenti d'Italia. Fino a qualche anno fa era un risultato impensabile, lo abbiamo ottenuto grazie alla determinazione, caparbietà, impegno, al lavoro di tanti ma soprattutto grazie ai nostri concittadini, alla nostra città, alla bellezza di Pescara, a tutto quello che ci fa stare insieme e ci fa stringere intorno alla Bandiera Blu.”

BANDIERA BLU 2023 IN ABRUZZO

PROVINCIA DI TERAMO

Martinsicuro; Giulianova; Alba Adriatica; Tortoreto; Roseto degli Abruzzi; Silvi; Pineto.

PROVINCIA DI PESCARA

Pescara.

PROVINCIA DI CHIETI

Francavilla al Mare; Fossacesia; Vasto; San Salvo.

PROVINCIA DELL'AQUILA