A Ecomob la formazione professionale per specialisti E-bike

Expo, presentazione del progetto Neeton Bosch, Bimbinbici, seminario del progetto Youth together for green and sustainable european smart villages e incontri per la terza giornata di Ecomob, il primo grande evento di cultura sostenibile del centro sud Italia.



Domani, domenica 14 maggio, si comincia alle 10 con l’appuntamento in piazza della Rinascita per Bimbinbici, la grande festa dei bambini in bicicletta a cura di Fiab-Federazione italiana ambiente e bicicletta. Bimbinbici è una manifestazione nazionale di Fiab che si svolge in tantissime piazze d’Italia e che vuole promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi.



Alle 10,30 nella meeting area, seminario del progetto Youth together for green and sustainable european smart villages, organizzato dal Ciape - Centro italiano per l’apprendimento permanente. Lo scopo del progetto è la creazione di una rete di organizzazioni giovanili provenienti da tutta Europa, attive e in grado di coinvolgere, connettere e responsabilizzare i giovani affinchè ciascuno, in particolare se proveniente da un’area rurale, sia ecologicamente attivo, formato e in grado di fare la differenza nel proprio quotidiano.



Alle 11,30 nella meeting area incontro dedicato al progetto Bosch Neeton 2023 Specialista ebike. Con Stefano Paganini - Bosch e Gennaro Mucciarella - Manpower. Milano, Napoli, Pescara, Torino e Udine ospitano le nuove edizioni di Neeton, nel segno della sostenibilità sociale. Partito nel 2019, il progetto di formazione di Bosch Italia, ha l’obiettivo di favorire l’occupabilità dei Neet-Not in education, employment or training attraverso specifici corsi di formazione. Per la prima volta gli iscritti a Neeton hanno la possibilità di partecipare a un corso di formazione gratuito progettato da Bosch Tec, la Corporate academy Bosch, con il prezioso supporto degli esperti del Sales service bike dealer e di Bosch eBike systems, gold sponsor di Ecomob. Il progetto, sviluppato in collaborazione con LabLaw, Manpower group, Fondazione human age institute, permetterà ai ragazzi dell'edizione Neeton 2023 di acquisire le competenze necessarie per diventare manutentori specialisti eBike, una professione sempre più richiesta vista l’importante crescita del settore della bici elettrica.



Nello spazio dello stand della Regione Abruzzo, partner dell’iniziativa, si comincia alle 10,30 con gli incontri dedicati alla conoscenza e alla scoperta del territorio. In programma con il parco regionale Sirente-Velino, dalle 10,30 alle 11,30, il laboratorio creativo Il mio diario guida nell’ambito dell’Atlante delle emozioni. A seguire il laboratorio Il lupo racconta Cappuccetto rosso, con il parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Nel pomeriggio dalle 15,30 alle 16,30 c’è il laboratorio Biologo per un giorno con l’area marina protetta Terre del Cerrano. Alle 16,30 torna il parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con Orso, chi sei?. Ultimo appuntamento dalle 17,30 alle 18,30 con il parco regionale Sirente-Velino e il laboratorio Danziamo le nostre emozioni nell’ambito dell'Atlante delle emozioni.



Ecomob è organizzato dalla Ecolife - Eventi e comunicazione sociale Aps di Mimmo Giallorenzo e Gianluca Giallorenzo. Gold sponsor sono Bosch, Metamer, Mario De Cecco Workwear e Corporate wear, Edimac macchine edili e stradali. Patrocinio: ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, comune di Pescara, consiglio regionale d’Abruzzo, Abruzzo turismo, Camera di commercio Chieti Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria Chieti Pescara, Elettricità Futura, Cna Abruzzo, Confcommercio Pescara. Partner: Confimi industria Abruzzo, Vola Volè Maiella national park. Partner tecnici: Legambiente, Arta Abruzzo, Abruzzo benessere, Fiab, Motus E, Vaielettrico. Media partner: Velò, Radio Parsifal, Radio California, Radio Parsifal canale Tv 98. Evento associato Asvis - Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, affiliato Endas.