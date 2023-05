Pescara-Virtus Verona: disposta la chiusura anticipata del mercato di Via Pepe-Via D'Avalos

A causa della partita dei Play-Off Nazionali della Serie C tra Pescara e Virtus Verona, in programma lunedì 22 maggio alle ore 20:30 allo stadio Adriatico, il Sindaco Masci ha disposto un'ordinanza sulla chiusura anticipata del mercato rionale di Via Pepe-Via Davalos.

Il mercato chiuderà alle ore 12:30 mentre lo sgombero di esposizioni e mezzi dovrà essere effettuato entro e non oltre le 13:30, al fine di predisporre gli interventi di pulizia per l'area di mercato che dovranno terminare entro le ore 15:00, al massimo, così per permettere l'allestimento dell'Area Riservata Esterna in tempo utile.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'ORDINANZA