Pubblicato il calendario di derattizzazione e di disinfestazione per i mesi da maggio ad ottobre

E' stato pubblicato il programma di derattizzazione e di disinfestazione nelle zone che riguardano Portanuova, Castellammare e Colli-Villa Fabio. Le attività di disinfestazione verranno effettuate in notturna dal mese di maggio fino ad ottobre 2023. Ecco il calendario:

CIRCOSCRIZIONE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE PORTANUOVA 15-16/29-30 12-13/26-27 10-11/24-25 07-08/21-22 04-05/18-19 02-03/16-17 CASTELLAMMARE 17-18/31 01/14-15/28-29 12-13/26-27 09-10/23-24 06-07/20-21 04-05/18-19 COLLI-VILLA FABIO 19-20 03/16-17/30 01/14-15/28-29 11-12/26-26 08-09/22-23 06-07/20-21

Il calendario potrà essere soggetto a variazioni dovute all'andamento meteo climatico. In caso di pioggia, il trattamento adulticida verrà rimandato allo stesso giorno della settimana successiva.

Trattamenti straordinari potranno essere effettuati nelle zone dove le corrispondenti ovi trappole risultassero particolarmente infestate. In tal caso e solo se l'intervento interessa le zone abitate, AMBIENTE S.p.a. comunicherà per iscritto. tramite fax, con anticipo di almeno 2 giorni, all'Ufficio competente del Comune di Pescara la data e ora dell'intervento straordinario, in modo che i residenti della zona interessata possano essere tempestivamente avvisati.

DISINFESTAZIONE DIURNA ANTILARVALE con pasticche idrosolubili.

Gli operatori adeguatamente formati giornalmente provvederanno al potenziamento di specifici formulati anti larvali sotto forma di pasticche idrosolubili in tutte quelle zone di ristagno delle acque.