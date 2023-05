Estate: tornano i parcheggi a pagamento. Ecco le tariffe e le zone

A partire dall'ultima settimana del mese di maggio fino al secondo fine settimana del mese di settembre torneranno i parcheggi a pagamento nelle seguenti aree:

-area ex Enaip; - area Meridiana “Lungomare Cristoforo Colombo; - Via Pepe” (lato mare); area via Barbella; - area Viale della Riviera (lato mare); -area Lungomare Cristoforo Colombo (lato mare); - area Lungomare Cristoforo Colombo (lato monte), nel tratto compreso tra via Pepe e via Figlia di Jorio; - area riviera nord (lato monte) compreso tra la spiaggia libera in prossimità dello stabilimento “Hawaii” e via Cadorna.

Il costo del parcheggio, per tutte le aree citate pocanzi, saranno di 1 euro ogni ora. All'interno dell'Area ex Enaip il costo dell'intera giornata sarà di 4 euro, mentre sulla Meridiana (Lungomare Cristoforo Colombo>Via Pepe), Via Barbella -1 e -2 sarà di 3 euro. Per quanto concerne Viale della Riviera (lato mare), Lungomare Cristoforo Colombo (lato mare e lato monte) il costo sarà di 5 euro per l'intera giornata. Per quanto riguarda la sera sarà aperto solo l'area Enaip al costo di 4 euro.

ABBONAMENTI

L'abbonamento settimanale nell'Area Enaip sarà di 15 euro, l'abbonamento valevole 30 giorni (riservato ai residenti di Pescara) costerà 54 euro mentre l'abbonamento 90 giorni (sempre riservato ai residenti di Pescara) sarà di 100 euro.

Sulla Meridiana (Lungomare Cristoforo Colombo>Via Pepe), Via Barbella -1 e -2 i costi degli abbonamenti saranno di 10 euro (abbonamento settimanale), 35 euro (30 giorni per i residenti di Pescara) e 70 euro (90 giorni sempre per residenti della città).

Sul Viale della Riviera (lato mare), Lungomare Cristoforo Colombo (lato mare e monte) i prezzi saranno i seguenti: 15 euro abbonamento settimanale; 50 euro per 30 giorni riservato ai residenti di Pescara e 90 giorni sempre per i residenti.

PLANIMENTRIE

TARIFFE