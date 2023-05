Lavori di rifacimento della pavimentazione: limitazioni al traffico notturno sulla SS80 "Teramo mare"

Per consentire gli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale, lungo la SS80 Racc. "Teramo Mare", dal km 16 al km 17,341, a partire dalle 22.00 domenica 28 maggio fino alle 6.00 di giovedì 1° giugno, nella sola fascia oraria notturna, dalle 22.00 alle 06.00, verranno attuate le seguenti limitazioni al traffico:

Chiusura al traffico della carreggiata in direzione mare della SS80 Racc. dal km 8,800 al km 15,850 con uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Castellalto-Bellante e conseguente deviazione del traffico veicolare in direzione Giulianova sulla SP 80 "Del Gran Sasso D'Italia"; tali limitazioni comporteranno la chiusura delle rampe di immissione sulla SS80 Racc. in direzione mare in corrispondenza dello svincolo di Bellante e dello svincolo di Villa Zaccheo con deviazione del traffico veicolare sempre su SP 80 "Del Gran Sasso D'Italia".

Chiusura al traffico di entrambi i sensi di marcia sulla bretella della SS 80 Racc. dal km 16,100 al km 17,341 e a seguito di detto provvedimento verranno chiuse al traffico anche le rampe di immissione sulla SS80 Racc. in direzione Teramo dalla SP 80 "Del Gran Sasso D'Italia" e dall'uscita dello Svincolo della A14 "località Mosciano Sant'Angelo".