Festa della Repubblica: modificati i percorsi delle linee urbane. Ecco quali

In occasione della Festa del 2 Giugno, che vedrà la chiusura di Piazza della Repubblica a Pescara dalle ore 8:00 alle 12:00 a causa della manifestazione che vedrà interessate Piazza Garibaldi, per il tratto che va dall’incrocio con Via dei Bastioni fino all’intersezione con Corso Manthonè/Via Lago di Scanno, la TUA comunica la deviazione dei percorsi delle seguenti linee:

Linea Urbana 38: Terrarossa - ……… - Viale Bovio - Via Michelangelo - Via Bassani e Pavoni - Via De Gasperi - Via Caduta del Forte - Ponte Risorgimento - Viale Marconi - Via Conte Di Ruvo - Via Tiburtina - ……… - Aeroporto.

Linea Urbana 7: Terminal bus - Via Michelangelo - Rotatoria Via Michelangelo - Via Ferrari - Via De Gasperi - Via Caduta Del Forte (ritorno Piazza Italia) - Ponte Risorgimento - Viale Marconi - Via Conte Di Ruvo - Viale D’Annunzio - ……… - Valle Rocca.

Linea Urbana 11: Terminal bus - Via Michelangelo - Rotatoria Via Michelangelo - Via Ferrari - Via Gran Sasso - Ponte Flaiano - Via Aterno - …………. - Via Saline - Via Tiburtina - Via Lago Di Campotosto - Ponte Flaiano - Via Gran Sasso - Via De Gasperi - Terminal Bus.

Linea Urbana 15: Andata - Terminal bus - ……… - Piazza Italia - Ponte Risorgimento - Viale Marconi - Via Conte Di Ruvo - Viale D’Annunzio - ……… - C. da Villamagna.

Autolinea Chieti - Pescara: Chieti - ……… - Via Tiburtina - Via Conte Di Ruvo - Viale Marconi - Ponte Risorgimento - Piazza Italia - Via Caduta del Forte - ……… - Terminal bus.

Autolinea Pescara - Chieti: Terminal bus - Via Michelangelo - Via Bassani e Pavoni - Via De Gasperi - Via Caduta Del Forte - Ponte Risorgimento - Viale Marconi - Via Conte Di Ruvo - Teatro Michetti - Via Tiburtina - ……… - Chieti.

Autolinea Pescara - L’Aquila: Terminal bus - Via Michelangelo - Via Bassani e Pavoni - Via De Gasperi - Via Caduta Del Forte - Ponte Risorgimento - Viale Marconi - Via Conte Di Ruvo - Teatro Michetti - Via Lago Di Campotosto - Asse Attrezzato - ………… - L’Aquila.

Autolinea L’Aquila - Pescara: L’Aquila - ……… - Asse Attrezzato uscita Torri Camuzzi - Via Saline - Via Tiburtina - Via Conte Di Ruvo - Viale Marconi - Ponte Risorgimento - Piazza Italia - Via Caduta Del Forte - Via De Gasperi - Terminal bus.