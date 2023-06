Funambolika, dal 12 al 18 giugno acrobazia, canto lirico e musica elettronica con Deserance

Si intitola Deserance lo spettacolo che dal 12 al 18 giugno, con un ciclo di sette repliche, in un magico incontro tra acrobazia e musica, farà da anteprima alla XVII edizione di Funambolika, il Festival Internazionale del Nuovo Circo, ideato da Raffaele De Ritis e prodotto dall’Ente Manifestazioni Pescaresi.

Grazie alla preziosa collaborazione del Marina di Pescara con l’Ente Manifestazioni Pescaresi, all’interno del Porto Turistico è stato eretto lo spettacolare tendone della compagnia Circo Zoé, dal design avveniristico, capace di ospitare fino a 200 spettatori e completamente climatizzato.

La compagnia, tra le più apprezzate dal pubblico europeo, è composta da dieci acrobati e musicisti italiani e francesi, provenienti dalle più prestigiose scuole di circo, che hanno fatto della via artistica dell’itineranza tradizionale una scelta di vita: oltre a scrivere, produrre e interpretare i propri spettacoli, sono loro stessi a trasportare e montare il tendone, e a viaggiare con i propri mezzi e roulottes. Il Circo Zoé arriva a Pescara da Béziers, Francia, dove ha appena tenuto con successo una serie di spettacoli nell'antica arena.

Deserance è il risultato di una ricerca evolutasi attraverso diverse residenze di creazione tra Italia e Francia. Concepita durante il 2021, nel clima del Covid, la nuova creazione è il frutto di un preciso momento storico, una parentesi di vita reale e di spaccati sospesi, in cerca di un nuovo equilibrio tra ironia ed abilità.

Nel titolo Deserance trovano posto concetti come il Desiderio, l’Erranza e la Resistenza. Questa nuova creazione, adatta ad ogni tipo di pubblico, rappresenta un inedito dialogo tra linguaggi artistici: infatti, oltre all’alto livello delle discipline circensi (trapezio, cerchio aereo, acrobazie sul filo e sul palo fisso, ruota, etc.), la costruzione dello spettacolo include arti insospettabili come la musica elettronica e il canto lirico dal vivo.

Gli autori e interpreti dello spettacolo sono Simone Benedetti, Anouck Blanchet, Adrien Fretard, Maria Seckler, Chiara Sicoli, Gael Manipoud, Andrea Cerrato; i musicisti sono Jean Stengel e Diego Zanoli; al canto lirico, in alternanza, ci sono Irene Geninatti / Camilla Corsi. La direzione tecnica è di Yoann Breton.

Lo spettacolo è una coproduzione tra Théâtre + Cinéma Scène Nationale du Grand Narbonne, Teatro Asioli di Correggio, Le Pôle La Seyne sur Mer, con il sostegno e l’Aide au projet DRAC Provence Alpes Côtes d’Azur.

Raccontano gli artisti: “Deserance è un incubatore di stati d’animo raccolti in una parola. Il DESIDERIO è il motore che parte dal corpo, viscerale, in un certo senso innato. Un’urgenza creativa necessaria per tenere vivo il sentimento che giustifica una scelta di vita sempre al limite con se stessi. Deserance contiene in sé l’ERRANZA, padrona assoluta della vita della compagnia. Indomabile e incontrollabile movimento che da sempre conduce viandanti e pellegrini alla ricerca di un senso, di una finalità. Ed infine la RESISTENZA, quell’io sacrificato che tanto trova spazio sulla scena ma che nel quotidiano è compromesso e subordinato al collettivo".

L’inizio degli spettacoli è alle 21.15. I biglietti per Deserance costano 12 euro per gli adulti (posto unico) e 5 euro per i bambini. Come per tutti gli appuntamenti del festival, sono disponibili sul circuito Ciaotickets (e relativi punti vendita) e presso il botteghino del Teatro d’Annunzio dalle 17 alle 20. La sera degli spettacoli, direttamente al tendone del Porto Turistico a partire dalle ore 20. Informazioni al numero 342.9549562.

Funambolika entrerà nel vivo al Teatro d’Annunzio il 4 luglio, con l’unica data italiana di BOOM!, l’attesissimo spettacolo con i ragazzi dell’Accademia del Circo di Kiev, e poi il 7 e 8 luglio con le due repliche del XV GRAN GALA DU CIRQUE, il sold-out di ogni estate con le superstar mondiali dei talent show e delle grandi produzioni da Las Vegas, Parigi, Monte-Carlo.

Sul sito www.funambolika.com, sulle pagine Facebook e Instagram, approfondimenti, immagini, trailers, flyer digitale, album e curiosità sull'intero programma.