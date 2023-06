Negligenza istituzionale a Pescara: mancanza di risposta alle segnalazioni di atti vandalici in Via Nino Sospiri

Gli abitanti di Via Nino Sospiri di Pescara sono profondamente delusi dalla mancanza di risposta da parte delle istituzioni locali di fronte a una serie di segnalazioni riguardanti atti vandalici nella zona di Via Nino Sospiri. La mancanza di intervento da parte del Sindaco, del Comune e del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci ha sollevato gravi preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e ha lasciato i residenti in uno stato di frustrazione e abbandono.

Il quartiere di Via Nino Sospiri è diventato il triste scenario di un deterioramento a causa di atti vandalici. Bottiglie di vetro frantumate, lattine vuote e inesplosi sono ormai diventati una presenza costante, rappresentando un pericolo tangibile per i residenti e un'immagine negativa per l'intera città di Pescara.

Nonostante le ripetute segnalazioni da parte dei residenti e le richieste di intervento per ripristinare l'ordine pubblico, il silenzio assordante delle istituzioni locali è stato inaccettabile. Il Sindaco, il Comune e persino il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci hanno dimostrato una mancanza di responsabilità e di interesse nei confronti dei cittadini e della sicurezza del quartiere.

Questa situazione di non risposta e indifferenza da parte delle istituzioni ha alimentato un crescente senso di sfiducia nella capacità delle autorità locali di proteggere e tutelare i cittadini. La mancanza di azioni concrete e l'ignoranza di una problematica così evidente dimostrano una grave negligenza istituzionale.

La comunità di Pescara si rivolge alle autorità competenti con un appello urgente affinché assumano le proprie responsabilità e agiscano immediatamente per affrontare il problema degli atti vandalici in Via Nino Sospiri. È necessario un intervento tempestivo per ripristinare la sicurezza, l'ordine pubblico e il senso di appartenenza a questa comunità.