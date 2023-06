Pescara abbraccia il “Circo d’autore”

Continuano fino a domenica 18 giugno le repliche di Deserance, spettacolo che ha inaugurato la diciassettesima edizione di Funambolika - Festival Internazionale del Nuovo Circo. Al Porto Turistico Marina di Pescara, ogni sera si affollano spettatori davanti al tendone del Circo Zoé in cerca di un biglietto per lo spettacolo: il pubblico pescarese è entusiasta della compagnia italo-francese, composta da dieci artisti tra acrobati e musicisti, che ha scelto Funambolika come unica data italiana del tour europeo.

Deserance rinnova in chiave tecnologica il tradizionale fascino delle arti circensi grazie ad un lungo ed originale lavoro di ricerca sul corpo e il movimento. Tra ironia e virtuosismi affiorano stati d’animo di grande seduzione, accompagnati da musica dal vivo che spazia dal rock alla lirica alla musica elettronica. Gli interpreti sono artisti di altissimo livello, provenienti dalle maggiori scuole circensi, essi stessi autori della progettazione dell'inedito design del tendone, all'interno del quale un'originale esperienza di spazio immersivo cancella ogni barriera tra pubblico e artisti.

“Il pubblico pescarese è ormai sempre più attento alle novità”, commenta Raffaele De Ritis, ideatore del festival, organizzato dall'Ente Manifestazioni Pescaresi. “Questo spettacolo - prosegue De Ritis - pur basato su un affascinante percorso di sperimentazione, è in grado di sedurre il pubblico di tutte le età con momenti di grande arte. Non a caso la compagnia Circo Zoé definisce il proprio genere come circo d'autore”.

Lo spettacolo sarà replicato fino a domenica 18 giugno tutte le sere alle 21.15. I biglietti per Deserance costano 12 euro per gli adulti (posto unico) e 5 euro per i bambini. Come per tutti gli appuntamenti del festival, sono disponibili sul circuito Ciaotickets (e relativi punti vendita), e presso il botteghino del Teatro d’Annunzio dalle 17 alle 20 e la sera degli spettacoli, direttamente al tendone del Porto Turistico Marina di Pescara a partire dalle ore 20. Informazioni al numero 342.9549562.

Funambolika entrerà poi nel vivo al Teatro d'Annunzio il 4 luglio con l'unica data italiana di BOOM!, l’attesissimo spettacolo con i ragazzi dell’Accademia del Circo di Kiev, e poi il 7 e 8 luglio con le due repliche del XV GRAN GALA DU CIRQUE, il sold-out di ogni estate con le superstar mondiali dei talent show e delle grandi produzioni da Las Vegas, Parigi, Monte-Carlo.