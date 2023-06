Montesilvano, nuovi asfalti nelle zone collinari. Sopralluogo del Sindaco De Martinis e dell'Assessore Comardi

Il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore ai Servizi e Manutenzioni Deborah Comardi hanno effettuato un sopralluogo nella zona collinare che comprende via Monterosa, via Monviso, via Moncenisio e via Gran Paradiso per verificare i lavori che partiti all'inizio della settimana si protrarranno fino a lunedì mattina. Gli interventi restituiranno decoro alla viabilità dell'intera zona, oltre ad una sicurezza compromessa nel tempo a causa del manto stradale danneggiato dalle radici degli alberi. Inoltre, si è proceduto con la sistemazione dei tratti più ammalorati attraverso la rimozione di veri e propri ostacoli all'interno della carreggiata e con il rifacimento del tappetino stradale. Il rup dei lavori è il geometra comunale Marco Amadio, il costo dell'intervento è di 30.000,00 euro circa eseguito dalla ditta Di Giampietro Group di Collecorvino.

"Come detto fin dall'inizio del mandato – ha spiegato il sindaco De Martinis – la nostra missione è quella di rendere il territorio più sicuro dal punto di vista della viabilità, per questo motivo stiamo procedendo, come indicato dagli uffici tecnici, per priorità e questa zona, dopo le tante altre riqualificate, necessitava da tempo di una importante riqualificazione. Siamo felici di quanto si sta facendo e soprattutto siamo felici di annunciare che i lavori proseguiranno in altre strade del territorio comunale, come previsto dal Piano asfalti.

Gli interventi non si sono mai fermati dal 2019 a questa parte e, dopo la fascia collinare, procederemo con la sistemazione parziale di via Portogallo, in via Flaiano, via Foscolo, anche se in questa arteria i lavori dovrebbero essere portati avanti dalla TUA con la quale è stato concordato da tempo l'intervento. Si continuerà, poi, su via Strada della Fontana, sulla quale siamo già intervenuti nel primo tratto e su via San Gottardo, strada in cui abbiamo atteso la fine dell'anno scolastico, per evitare alle famiglie numerosi disagi. Tante altre strade verranno riqualificate tra il 2023 e il 2024 non solo nella zona più centrale, ma come nel caso di queste vie in corso di sistemazione, su tutto il territorio, compreso quello più periferico".