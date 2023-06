One Tres Asd, saggio di fine anno alla Rotonda Michetti di Francavilla

Sabato 24 giugno, dalle ore 21.00, si svolgerà nella zona sud di Francavilla al Mare presso la Rotonda Michetti, il saggio di fine anno della locale scuola di ballo latino - americano "One Tres Asd" con ospiti speciali special guest i "Full Project Company", gruppo maschile di Salsa conosciuto in tutto il mondo e fondato dai maestri di danza Luigi Bianco e Luigi Bellomo che sarà anche il presentatore della serata.

La scuola "One Tres Asd", nata nel settembre del 2021 da una idea del maestro Stefano Birindelli ballerino caraibico di fama internazionale, ha altri tre istruttori oltre il fondatore, ossia la ballerina caraibica internazionale di origine vicentina Marta Mazzaretto, il ballerino professionista di Break Dance Mario Camboni e Francesca Agrò ballerina e maestra professionista di Revolution Samba.

A tal proposito, la scuola di ballo "One Tres Asd" offre ai suoi allievi diverse discipline inerenti alla danza per tutte le età: sia balli caraibici come Bachata Salsa Cubana, Salsa in Linea, Rumba Cubana, Merengue e Afro; sia Reggaeton, Baby modern, Latin dance, Breack dance, e Revolution Samba.

Dichiara il maestro Stefano Birindelli della "One Tres Asd": "Ballare è un modo fantastico per liberarsi dallo stress. La danza, qualsiasi essa sia, é una terapia curativa e adatta per tutti. Musica e danza sono vibrazioni ed energie fondamentali per mente e corpo. Non c'è nulla di più liberatorio che perdersi nel ritmo della danza, a tutte le età, in qualsiasi momento. Pertanto, proprio per avvicinare sempre più persone a questa nobile arte, invitiamo la cittadinanza e i turisti presenti a Francavilla al Mare ad intervenire presso la Rotonda Michetti sabato 24 giugno dalle ore 21.00".