Settantacinque studenti dell'Istituto Alberghiero "De Cecco" coinvolti nel progetto Erasmus Estate

Sono 75 gli studenti dell'Istituto Alberghiero Ipssar “De Cecco” coinvolti nel progetto europeo Erasmus+. Trenta studenti sono rientrati da Spagna, Malta e Irlanda mentre 45 quelli in partenza nei prossimi giorni per Barcellona, Tenerife e in Germania a Dresda, per un progetto di internazionalizzazione enogastronomica che consentirà ai ragazzi da un lato di rafforzare la propria padronanza della lingua straniera e dall’altro lato di sperimentare i segreti della tradizione in cucina di altri Paesi, ampliando gli orizzonti conoscitivi.

“Il progetto, giunto alla seconda edizione – ha spiegato la dirigente Di Pietro –, si chiama ‘Welcome: Work-based competencies for green skills and jobs in Europe’, e l’Istituto Alberghiero ha aderito con l’obiettivo di offrire a 75 studenti l’opportunità di svolgere tirocini formativi di 4 settimane in aziende del settore turistico-alberghiero certificate Ecolabel in tre diversi paesi, Irlanda, Malta e Spagna. Parliamo di una Mobilità transnazionale, realizzata con il supporto organizzativo della Cooperativa Lo Spazio Delle Idee, che per i nostri studenti ha significato vivere in concreto la cittadinanza europea conoscendo luoghi e culture, arricchire le tecniche professionali con esperienze qualificanti, mettere in campo quella specialissima energia vitale che si chiama motivazione. In particolare il valore della identità europea è stato sottolineato dalla rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale Daniela Puglisi.

L’attività ha offerto ai ragazzi una combinazione di apprendimento in aula e di formazione in un’azienda: durante la prima settimana gli studenti hanno avuto accesso a un corso di microlingua specificatamente inerente ai settori del turismo e dell’ospitalità, mentre nelle successive tre settimane sono stati impegnati in un tirocinio all’interno di aziende scelte in quanto in possesso della certificazione Ecolabel del settore turismo e ospitalità. Sicuramente per i nostri ragazzi il progetto ha rappresentato un’opportunità importantissima per crescere, confrontare e aggiornare le proprie conoscenze e competenze in un contesto transnazionale, utilizzando una lingua diversa dall’italiano, mettendosi in gioco, sviluppando la necessaria flessibilità in un ambiente culturale, sociale e lavorativo completamente diverso, sperimentando sul campo le conoscenze acquisite sui banchi di scuola e sviluppando competenze tecnico-professionali che potranno spendere in futuro in qualunque contesto lavorativo”.