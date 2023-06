"Cronache da Dinterbild", il nuovo viaggio di Peppe Millanta a Francavilla al Mare

Dopo il "boom" di presenze per SquiLibri - Festival delle Narrazioni che durante lo scorso week end ha animato Francavilla al Mare grazie al grande impegno del sindaco Luisa Russo e dell'assessore alla Cultura Cristina Rapino, sul territorio si torna a parlare del direttore artistico del Festival, lo scrittore abruzzese Peppe Millanta, fondatore della Scuola Macondo di Pescara, che sarà proprio nel Foyer di Palazzo Sirena (a Francavilla) con "Cronache da Dinterbild", uscito lo scorso 31 maggio per Neo Edizioni, che sta già facendo innamorare i lettori.

Il 30 giugno alle ore 19.30 Millanta dialogherà, infatti, con l'editore della Neo, Francesco Coscioni sul suo nuovo lavoro. Ad accompagnarli in questo nuovo appuntamento ci sarà anche l'intrattenimento musicale con la "chitarra Frida" dello stesso autore e la fisarmonica dell'abruzzese Francesco Di Tizio.

In "Cronache da Dinterbild" ci si può immergere nello straordinario mondo offerto dallo spin-off del luminoso romanzo Vinpeel degli orizzonti, tradotto in Francia, Argentina, Cile e Romania, uno “sprequel” (che è un sequel, ma anche un prequel) con le ironiche, surreali, mirabolanti storie dei personaggi che hanno popolato il mondo di Vinpeel, prima che ci scivolassero dentro. La scrittura di Peppe Millanta diverte e incanta, gioca col lettore anche con quanto lasciato in sospeso nel romanzo precedente Vinpeel degli orizzonti, appunto.

Nel villaggio di Dinterbild non c’è più nessuno. Sono rimasti soltanto Ned e il signor Biton. Aspettano che il mare porti le conchiglie giuste. Sono le conchiglie che dentro hanno le storie di tutti gli amici che hanno deciso di partire verso l'Altrove. Ned ha un piano, folle, l'unico possibile: vuole usarle per costruire qualcosa. In una cornice narrativa fatta di dialoghi, maree, attese e speranze, le pagine si popolano dei racconti custoditi dal mare. Sono teneri, divertenti, dolorosi, parlano di occasioni perdute, di attimi di felicità scivolati tra le dita, di coincidenze misteriose che segnano i destini. E mentre le storie spuntano dalle pagine, gli unici due abitanti lavorano al loro progetto, capiscono di non essere soli, e che Dinterbild è un crocicchio di esistenze. Non gli resta che scoprire come e se riusciranno a lasciare il misterioso villaggio.

E' possibile acquistare il libro di Millanta presso la Mondadori di Francavilla al Mare.