Pier Paolo Pasolini

29 giugno presso la Galleria Spazio Bianco di Pescara, è stato presentato il testo Studi sulla Letteratura e le Arti di Anita Trivelli.

Letizia Gomato, curatrice del libro, è docente di Storia della Musica presso il Conservatorio G. Braga, e Anita Trivelli, autrice, è docente di Storia di Cinema presso l’Università G. D’Annunzio.

Il testo è parte del progetto 100 Paolini, nato in occasione del centenario della nascita dell’artista, stato promosso da Rai Cultura nello spirito di ricordare una persona poliedrica che ha saputo interpretare l’arte spaziando in tutte le sue forme.

L’Autrice del saggio, la docente Letizia Trivelli, ha parlato della vita di Pasolini, studiandone tutte le capacità artistiche, gli aspetti letterari antropologici dei suoi scritti e della produzione cinematografica, dirompente per il tempo in cui è stata prodotta. Un tempo di sconvolgimento culturale con contestazioni e voglia di cambiare dei giovani. Contestazioni e denunce che Pasolini non mancava di fare proprie attraverso le sue opere con concetti molto profondi e troppo innovativi che, ancora oggi, lo rendono contemporaneo.

Letizia Trivelli, ha saputo interessare e rapire il pubblico presente, parlando della storia di Pasolini e di come l’artista, sin da bambino, si sia interessato alla scrittura e allo studio di autori antichi e contemporanei spaziando in un universo culturale che ha fatto dal leitmotiv in tutte le sue produzioni cinematografiche, letterarie e anche pittoriche.

Il testo presentato vanta la prefazione di Simone Gambacorta, vice Presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo ed è stato edito da Accademia Italia Edizioni.

La Galleria Spazio Bianco è un luogo di cultura ideato e organizzato dall’arch. Adalgisa Tomasetti e attualmente è sede del FAI Pescara.