TAPPA IN ABRUZZO PEDALATA DEL 50° AIDO"

La Pedalata del 50° anniversario AIDO, organizzata dalla sede nazionale AIDO insieme ad AIDO Sicilia, vede come protagonista Michal Speciale, quarantasettenne di Partinico cicloamatore siciliano non nuovo ad imprese del genere (Periplo AIDO della Sicilia nel 2021 e pedalata “Dalla Sicilia con Amore” nel 2022) il quale percorrerà circa 1.800 chilometri in bicicletta partendo da Bergamo, dove esattamente mezzo secolo fa fu fondata AIDO il prossimo 1 luglio, per raggiungere Partinico il 13 luglio toccando le principali città della Costa Adriatica, il tutto con puro spirito di Solidarietà e per promuovere la Donazione di Organi Tessuti e Cellule indispensabile per garantire la salute di migliaia di pazienti che solo grazie a un trapianto potranno ritornare a una vita serena, al loro lavoro e alle loro famiglie. Lo sport come stile di vita sana e come veicolo per la promozione della cultura della solidarietà.