Messa in sicurezza dell'alveo del fiume Fino, lavori avviati

"A seguito delle nostre segnalazioni, mercoledì 28 giugno la Regione Abruzzo ha avviato i lavori di messa in sicurezza dell’alveo del fiume Fino. I mezzi della ditta appaltatrice, la I.L.E.S.I. srl, sono già in azione, un’ottima notizia per quanti lo scorso autunno avevano denunciato i rischi, in caso di piena, per la stabilità del ponte sulla strada provinciale Collecorvino - Picciano - Elice - Sant’Agnello, infrastruttura percorsa quotidianamente da un numero importante di auto private e mezzi del trasporto pubblico.

Ricorderete infatti come lo scorso ottobre mi recai personalmente in loco, accompagnato da alcuni esponenti del circolo Pd di Picciano, per constatare il deterioramento dei gabbioni impiegati per la protezione delle sponde fluviali ed inoltrare prontamente la criticità idraulica ai responsabili del Genio Civile. I quali, appurata l’urgenza dell’intervento con tempestiva ispezione, erano riusciti ad ottenere un finanziamento di 125 mila euro per l’esecuzione dei lavori necessari. Ringraziando l’Ufficio del Genio Civile per la solerzia, confido che queste opere possano intanto ripristinare l’officiosità del fiume, ma restiamo in attesa dell’intervento più strutturale e risolutivo - consistente nella rimozione del materiale depositato al fine di rettificare l’asta fluviale nel tratto in esame, la pulizia e riprofilatura delle sponde fluviali e la realizzazione di opere di protezione – inserito all’interno del Programma Regionale Triennale delle opere idrauliche 2023/2025".

Così il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli.