A Manoppello una pista ciclabile per lo stadio comunale

A Manoppello una pista ciclabile di oltre chilometro che parte dall'innesto della strada provinciale per Ripacorbaria e si dipana su via delle Industrie fino allo stadio comunale "Valerio Zappacosta".

Dopo l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte della giunta comunale guidata dal sindaco Giorgio De Luca; si conoscerà nei prossimi giorni, il nome dell'impresa aggiudicataria dei lavori che permetteranno di realizzare la nuova infrastruttura green. La ciclabile collegherà il centro abitato con l'impianto sportivo e sorgerà in un'area verde e di particolare bellezza, nel tratto di strada che fiancheggia il colle su cui sorge l'abbazia di Santa Maria Arabona.

Frequentata da tanti cittadini che amano passeggiare e fare sport all'aria aperta, la ciclabile di via delle Industrie permetterà anche di raggiungere alcuni importanti insediamenti produttivi di Manoppello e la strada di Bonifica in direzione Serramonacesca. Il progetto è finanziato con fondi Pnrr per un importo totale stimato di 990 mila euro e favorirà, nel tratto interessato, un sensibile miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale.