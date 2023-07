Missione compiuta: il presidente dell'associazione nazionale Metal detector ritrova il tesoro perduto

Siamo al lido delle sirene,

Alessandro raggiunge i suoi familiari in acqua con tuffo ad immersione e appena su si rende conto che ha perso la sua fede nuziale.

Disperato corre a prendere una maschera e inizia ad immergersi per cercarla.

La moglie manda un messaggio alla madre, che le risponde "ci vorrebbe un cerca metalli".

Ed ecco che si accende un barlume di speranza, spinta dalla voglia di recuperare la fede contatta un'associazione su fb chiamando il numero attivo per le emergenze.

Si tratta dell'associazione nazionale "SOS Metal detector nazionale oggetti smarriti".

Il signor Luciano si rende immediatamente disponibile, arriva in spiaggia con la sua attrezzatura professionale e si mette a lavoro, dopo circa 50 minuti ritrova la fede nuziale.

"E' stato davvero emozionante - racconta Alessandro - un servizio simile a favore dei cittadini andrebbe pubblicizzato soprattutto per il valore affettivo che ci lega ai nostri oggetti."

È importante sottolineare che si tratta di una odv, diventata ETS ed iscritta runts, nata nel 2019 per volere di Diletti Luciano, un sov c. di p.s. in pensione.con sede legale a Città s.angelo, che oggi coinvolge 700 volontari in tutto il territorio nazionale.

Tra i suoi fini ci sono:

-La promozione e la diffusione di argomenti di cultura ambientale dedicati a tutte le fasce d'età;

-Il monitoraggio di situazioni potenzialmente dannose per l'ambiente;

-La tutela della sicurezza e della salute della collettività e la difesa della natura.

Alleghiamo statuto dell'associazione per diffonderne gli interessanti propositi e soprattutto l'operatività.

Tante le iniziative proposte, tutte molto interessanti per l'aspetto educativo.

Dagli eventi che coinvolgono i più piccoli in divertenti attività volte a spiegare il valore ambientale delle spiagge a gare di metal tra appassionati del settore ad interventi di salvaguardia dei beni culturali nazionali, di promozione del rispetto della natura e del corretto smaltimento e riciclo dei materiali.

Invitiamo i nostri lettori a visitare la pagina fb della onlus “ SOS Metal detector nazionale oggetti smarriti (R)”e il gruppo fb abruzzese per conoscerne tutte le attività future.

Per emergenze è possibile contattare questo numero: 331 898 5097.

Alleghiamo locandine dei prossimi eventi in programma.