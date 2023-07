Realizzazione della segnaletica stradale sulla pista ciclabile, chiusa al traffico Via Regina Margherita

La realizzazione delle segnaletica stradale della pista ciclabile di viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra viale Leopoldo Muzii e corso Umberto I, richiede temporanee modifiche della viabilità nella zona. Per questa ragione a partire dalla mezzanotte del prossimo 26 luglio e fino alle 8:00 del mattino del 28 il tratto di asse viario resterà chiuso sia al transito veicolare che a quello ciclabile. Su entrambi i lati della strada, negli stessi orari, è disposto anche il divieto di fermata.

Divieto di fermata che riguarderà in aggiunta, per una distanza di venti metri a partire da viale Regina Margherita, le intersezioni con via Edmondo De Amicis e via Giuseppe Mazzini.