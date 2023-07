Donato Di Ludovico Ã¨ il nuovo presidente della INU Abruzzo e Molise

I soci della sezione Abruzzo e Molise dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, nell'ambito del Congresso regionale, hanno eletto il Consiglio direttivo e rinnovato le cariche istituzionali. Donato Di Ludovico è il nuovo presidente (succede a Roberto Mascarucci), Mauro Mariani vicepresidente, Luana Di Lodovico tesoriera e Antonio Bocca segretario.

Di Ludovico è professore associato di Urbanistica all'Università degli Studi dell'Aquila. Attualmente le sue tematiche di ricerca si concentrano sui Sistemi delle conoscenze, sulla Pianificazione della Sicurezza territoriale e urbana e della Ricostruzione post-disastro, per la quali è stato relatore di numerose tesi di Laurea e di Dottorato di ricerca. Dichiara di volere "mantenere lo spirito di collaborazione e impegno che ha caratterizzato il lavoro di INU Abruzzo e Molise, in particolare negli ultimi anni.

Una attività che ci ha consentito e ci consentirà di mantenere aperti e vitali i canali di dialogo con le istituzioni, a cominciare dalle due Regioni di riferimento, dalle Province e dai Comuni. E' alta in particolare in questo momento l'attenzione sulla riforma urbanistica in Abruzzo, per la quale abbiamo prodotto un documento di osservazioni mettendo in luce numerose criticità".

Tra le iniziative più recenti della sezione, oltre al lavoro sulla proposta di legge urbanistica abruzzese, sono da considerare la collaborazione con la struttura commissariale per la ricostruzione del Centro Italia, l'organizzazione dei convegni all'Aquila su governo del territorio e autonomie differenziate (giugno 2023) e sulla semplificazione (luglio 2022).