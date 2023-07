Partono i lavori su Corso Vittorio Emanuele II: ecco l'ordinanza sulla modifica della viabilitÃ 

Partono oggi i lavori di riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele II. Il Comune di Pescara ha emesso l'ordinanza sulla modifica della viabilità temporanea nel tratto compreso tra Corso Umberto I e Via Genova, per la regolamentazione della circolazione in occasione di uno dei lavori oggetto dell’appalto, quale la realizzazione della pista ciclabile, con demolizione della pavimentazione in cls e rifacimento della sovrastruttura stradale in asfalto.

Nella Fase 1 è stato istituito il divieto di transito, di sosta e di fermata in Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra Corso Umberto I e Via Emilia, nel periodo temporale compreso dal 31/07/2023 al 21/08/2023, nella fascia oraria compresa tra le ore 00,00 e le ore 24,00 e comunque fino al termine dei lavori. Emanato il divieto di accesso in Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra Via Genova e Via Emilia, ad esclusione dei cittadini residenti.

Nella Fase 2 è stato istituito il divieto di transito, di sosta e di fermata in Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra Via Emilia e Via Genova, il cui periodo temporale di riferimento potrebbe variare in base all’esito dell’avanzamento dei lavori della Fase 1 e presumibilmente dal 21/08/2023 all’08/09/2023, nella fascia oraria compresa tra le ore 00,00 e le ore 24,00 e comunque fino al termine dei lavori ed il divieto di accesso divieto di accesso in Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra Corso Umberto I e Via Emilia, ad esclusione dei cittadini residenti e dei soci dell’associazione Dopo Lavoro Ferroviario (DLF) di Pescara.