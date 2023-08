Pignoli: "Le strade di Via Colle di Mezzo sono pericolose. Subito lavori"

"Inizio oggi un tour per le zone di Pescara per valutare lo stato e la condizione del manto stradale. Partiamo da via Colle di Mezzo questa mattina nel quartiere Colli per proseguire poi nelle prossime settimane a San Donato, Fontanelle e Villa del Fuoco ma non solo".

Così questa mattina in conferenza stampa il consigliere comunale Massimiliano Pignoli che in via Colle di Mezzo ha incontrato la stampa per denunciare lo stato dell'importante arteria cittadina che collega la parte bassa dei Colli con la zona più alta.

"Oggi partiamo da qui perché anche attraverso un monitoraggio e varie segnalazioni di cittadini, via Colle di Mezzo ritengo sia oggi la strada più dissesta e pericolosa di Pescara a causa delle buche e dossi creati dalle radici di alberi. Capisco l'Amministrazione cittadina di cui faccio parte e che negli ultimi anni ha dovuto far fronte alla pandemia e altre grosse problematiche ma qui ne va dell'incolumità pubblica.

Non passa praticamente giorno - spiega Pignoli - che non ci siano cadute di ciclisti, scooteristi, persone che vanno sui monopattini ed altro compresi i pedoni. Per questo bisogna intervenire e farlo se necessario anche in somma urgenza con un prelevamento sul fondo di riserva, e per questo oggi stesso scriverò una lettera al sindaco e al comandante della polizia locale per proporre l'interazione di una corsia perché come vedete a scendere dai Colli verso Pescara la situazione del manto stradale è diventata imbarazzante. Ho ricevuto anche telefonate degli autisti dei mezzi di soccorso che mi hanno manifestato il disagio e la pericolosità del passaggio con i mezzi costretto a ginkane per evitare buche e avvallamenti dell'asfalto.

Non è questo un problema che può durare ancora anche perché parliamo di una strada ad alta densità di traffico. Capisco le amministrazioni che oggi anche per via della burocrazia e del nuovo codice degli appalti hanno tempi più lunghi per l'avvio dei lavori, ma in questo caso bisogna intervenire e farlo in fretta. Voglio ricordare - aggiunge ancora Massimiliano Pignoli- che l'Amministrazione sta facendo tanto per migliorare la viabilità nella zona colli. A breve partiranno infatti i lavori per gli asfalti che la gente aspettava da oltre trent'anni su via Camerlengo, strada Vicinale Ravignano, Strada Vicinale Colle Cervone, via Serralunga, il primo tratto di via Calvise, l'ultimo tratto di via Colle Scorrano e altre vie ancora. Ma oggi la priorità è via Colle di Mezzo che è una delle strade più importanti di Pescara".