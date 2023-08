Esce il 7 Agosto, il primo libro di Andrea Pimpini sul Giappone

Dopo 7 anni di musica, durante i quali ha conseguito numerosi successi, Andrea Pimpini è pronto a pubblicare il suo primo libro. Un’opera sul Giappone dal titolo “Tra Samurai e Manga: Un’avventura epica nel mondo giapponese” che uscirà tra pochi giorni, lunedì 7 agosto.

Link Amazon: https://www.amazon.it/dp/B0CBHLMMKN

193 pagine che riassumono il viaggio di Andrea in Giappone, una delle terre che lo ha sempre affascinato e nella quale, a suo dire, è certo di ritornare.

Un libro in cui Andrea racconta le sue esperienze, sensazioni, pensieri, fragilità, successi e insuccessi. Un libro dove troverete alcune curiosità sui posti visitati (la loro storia e cosa rappresentano nel buddhismo e nello shintoismo).

“È un libro autoprodotto e pubblicato su Amazon, in versione Kindle. Nelle 193 pagine ho incluso molte fotografie scattate in quei giorni. È un diario di viaggio dove i più attenti troveranno degli “insegnamenti”. Ad oggi, all’età di 20 anni, posso dire senza dubbio che ho fatto esperienze che molte persone, con il doppio se non il triplo della mia età, non hanno mai fatto. Ai miei coetanei chiedo solo una cosa: inseguite i vostri sogni. Sembra banale dirlo ma, come ho raccontato nel libro, molte cose che mi sono capitate, le reputavo praticamente impossibili da raggiungere per una persona come me. Poi ho capito che se ti impegni e ci credi fino in fondo e sei pronto a fare sacrifici, puoi fare tutto. La maggior parte delle volte, non importa da dove vieni, chi sono i tuoi genitori o cosa pensa la gente di te” – Spiega Andrea.

Ecco un breve estratto dal libro:

"Cosa rappresenta per me il Giappone? Una terra di rinascita, un paese in cui l'educazione regna sovrana, un universo inesplorato, nuovo ed affascinante.

Mi viene in mente un episodio in particolare, un momento che incarna perfettamente la gentilezza dei giapponesi: ero di fronte all'uscita della stazione di Shibuya e mi sono rivolto a un giovane di circa trent'anni per chiedere indicazioni. Nonostante la pioggia battente, ha gentilmente deciso di accompagnarmi, offrendomi il suo aiuto con un sorriso sincero e senza aspettarsi nulla in cambio."

Andrea Pimpini è uno studente di Economia e Management presso l'Università di Chieti-Pescara. Dal settembre 2022 al febbraio 2023, è studente Erasmus+ presso la Facoltà di Economia, Business e Turismo dell'Università di Spalato. Da gennaio 2024, Andrea partirà nuovamente in Erasmus+ presso l'Università di Macao. Oltre agli studi, Andrea Pimpini è un talentuoso cantante, cantautore e produttore italiano. La sua carriera musicale ha preso il via nel 2017 durante il Romics, dove si è esibito di fronte a una folla di oltre 5.000 persone. Dopo aver pubblicato le sue prime canzoni, nel 2019 i suoi live streaming sono stati condivisi dai principali giornali italiani come Sky TG24, All Music Italia, RAI 2, Optimagazine, e molti altri. Il suo più grande successo arriva nel 2021, quando Andrea raggiunge la terza posizione nella classifica dei live streaming musicali di Billboard, in collaborazione con Bandsintown. Il singolo di Andrea si mantiene in vetta alla classifica per ben 3 settimane consecutive. Nel 2022, dopo un tour in Abruzzo e un'intervista esclusiva per Il Messaggero, uno dei giornali più venduti in Italia, il nuovo singolo di Andrea viene trasmesso nelle principali stazioni metropolitane e negli aeroporti italiani grazie a una collaborazione tra TelesiaTV e la Festa della Musica 2022.