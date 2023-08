Operaio ferito, il Macondo Festival si ferma in segno di rispetto

L'organizzazione del Macondo Festival e l’Associazione Culturale Art Revolucion in accordo con l'Amministrazione comunale di Francavilla, comunicano l’annullamento delle manifestazioni del Paese Alto di Macondo Festival (in programma 12 e 13 agosto) e Guitar Festival (in programma 14 e 15 agosto).

"Lo facciamo per rispetto di Giancarlo Carulli, che ha subito un brutto incidente pochi giorni fa, e della sua famiglia. Carulli, indipendentemente dal suo lavoro, è legato personalmente ai due eventi che si svolgono nel quartiere alto, zona in cui lui e la sua famiglia vivono e sono parte integrante della comunità.

Ci affidiamo ad una grande speranza e il nostro sogno è di poter riprogrammare presto queste due feste, insieme a Giancarlo".