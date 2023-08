A Montesilvano torna il secondo appuntamento della "Festa senza barriere"

Per il secondo anno consecutivo, domani giovedì 10 agosto, sulla spiaggia accessibile di Montesilvano, tra le più attrezzate e funzionali della costa adriatica si svolgerà la seconda edizione di "Festa senza barriere", un momento di condivisione tra i ragazzi, turisti e residenti, che frequentano la struttura.

L'iniziativa, organizzata dal Comune di Montesilvano in collaborazione con l'Associazione Carrozzine Determinate, prevede una colazione messa a disposizione gratuitamente dalla pasticceria "La Cremeria" di viale Europa, con la titolare Massimina Bucciarelli.

"La spiaggia senza barriere è motivo d'orgoglio per Montesilvano e per l'intera amministrazione comunale – spiega il consigliere delegato alla Disabilità, Giuseppe Manganiello - visto che, anche grazie a questo spazio, la città ogni anno attira turisti italiani e stranieri. A Montesilvano con la spiaggia accessibile abbiamo consentito a tante persone di migliorare in estate la qualità della loro vita". Il consigliere delegato Manganiello, ringrazia, inoltre, "il gesto di generosità che mette in risalto i legami che costruiti sul territorio e lo staff che ogni giorno lavora nel tratto di arenile, per garantire benessere alle persone con disabilità".

"Voglio ringraziare e congratularmi ancora una volta con la Cremeria di Montesilvano – afferma il presidente di Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante - che metterà a disposizione, direttamente in spiaggia, una ricchissima colazione a dimostrazione dell'empatia e della sensibilità che ha dimostrato concretamente anche in altre circostanze. Un ringraziamento, infine, a coloro che quotidianamente si occupano della spiaggia".

"Per me è un onore poter omaggiare questi ragazzi "speciali" con una piccola colazione – afferma la titolare Bucciarelli - , ma d'altronde non sono io che offro, ma sono loro che con i loro sorrisi e la loro forza insieme alle loro famiglie mi insegnano la vita. Ringrazio il sindaco di Montesilvano Ottavio de Martinis, Giuseppe Manganiello e il presidente Claudio Ferrante che mi hanno permesso di poter partecipare a questo bellissimo evento".