Spoltore Ensemble, alla rassegna culturale anche i poeti Lucio Vitullo e Sandra De Felice

Prenderà il via sabato 12 agosto 2023, per concludersi mercoledì 16, la 41^ edizione dello Spoltore Ensemble, storica rassegna culturale che raccoglie in cinque giorni tutte le forme d’arte nei luoghi simbolo della cittadina pescarese.

Tra le arti non può mancare la letteratura e tra le case editrici sarà presente anche la Costa Edizioni di Elena Costa, presidente dell’Associazione Editori Abruzzesi con diversi autori tra cui Lucio Vitullo e Sandra De Felice. Il primo presenterà la sua settima pubblicazione “La prima collina” mentre per la poetessa, il suo “Sfumature di cielo” celebra i 25 anni di poesia edita.

Gli appuntamenti sono in programma dalle ore 21 alle ore 22,30 in piazza D’Albenzio.

“Felice di essere presente nel programma dello Spoltore Ensemble – dice l’editore Elena Costa – e di essere stata invitata dall’amministrazione comunale. Domenica 13, prima delle presentazioni delle opere di Sandra De Felice e Lucio Vitullo, è in programma un reading letterario con i nostri autori. Sabato 12 invece ci sarà Fernando Guarino con l’opera Siamo figli delle stelle mentre il 14 agosto toccherà a Enrico Paolo Garrisi con il romanzo Pagine Perse. Lo Spoltore Ensemble è una delle manifestazioni più importanti in regione – conclude Costa – che rappresenta un momento importante che ci onora e gratifica noi e i nostri autori”.

Lucio Vitullo: “E’ la prima partecipazione allo Spoltore Ensemble e ringrazio per questo l’editore Elena Costa per avermi inserito; credo che con il FLA e la rassegna dell’Editoria Abruzzese, sia l’evento culturale più importante d’Abruzzo in quanto da qui sono passati e passano personaggi di rilievo. La prima collina è la mia settima raccolta, con la prefazione di Sara Iannetti (che modererà la presentazione con letture di Rosamaria Binni), all’interno della quale ho voluto fare qualcosa di diverso dal solito: inserire otto disegni, ispirati a otto poesie, realizzati dall’artista Vanessa Di Lodovico di Montesilvano autrice altresì delle opere di copertina e quarta di copertina. Il tema principale della raccolta poetica è l’amore, ma tocca altri temi come quello della violenza di genere, la pedofilia che affronto per la prima volta. Inoltre ci sono versi dedicati a persone che con ci sono più come la poetessa Annamaria Paolizzi e Raffaella. Per lei vorrei spendere due parole in più: a lei è dedicata La prima collina; Raffella infatti, oltre a essere stata compagna di scuola, è stata anche la mia prima musa in quanto ho iniziato a scrivere poesie proprio per lei della quale ero innamorato. E’ grazie lei dunque se ho ottenuto grandi soddisfazioni, è grazie a lei se domenica sera sarò presente allo Spoltore Ensemble”.

Sandra De Felice: “Onorata di partecipare a un evento così importante per il mondo della cultura abruzzese come lo Spoltore Ensemble e ringrazio di cuore Elena Costa, per l’opportunità di portare Sfumature di cielo domenica 13 agosto. E’ la mia sesta silloge poetica che raccoglie oltre 80 poesie con la prefazione della dottoressa Liliana Rullo; l’opera si divide in due parti: la prima raccoglie testi poetici scritti prima della pandemia da Covid19, mentre la seconda è composta da versi durante e post Covid. I temi? L’amore domina, ma ho anche affrontato argomenti come la salute, la malattia, la guerra in Ucraina, il distacco dalle persone care, il problema dei migranti. Ci tengo a dire due cose su Sfumature di cielo: in primis che è dedicata ai miei genitori, inoltre è l’opera che celebrano le nozze d’argento con la poesia edita visto che la mia prima pubblicazione fu nel 1998. Approfitto infine per ringraziare l’artista abruzzese Lisa Marfisi per avermi concesso l’onore di usare un suo dipinto come copertina”.