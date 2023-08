Tre finalisti abruzzesi al Pizza Bit Competition e al Pastry Bit Competition

C'è anche tanto Abruzzo pronto a sfidarsi per le finali di Pizza Bit Competition e Pastry Bit Competition, i due concorsi più importanti in Italia rispettivamente per i settori della pizzeria e della pasticceria artigianale organizzati da Molino Dallagiovanna.

L'appuntamento è per sabato 9 settembre nella sede dell'azienda di Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, dove, in occasione della Festa dei Granai, i nove finalisti del Pizza Bit Competition e i nove finalisti del Pastry Bit Competition si sfideranno a colpi di pizze e panettoni d'autore per decretare i nuovi Ambassador dell'azienda molitoria leader in Italia per il comparto delle farine. Pizza Bit Competition, quest'anno alla seconda edizione, è la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti: in palio il titolo di "Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024", volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo. Pastry Bit Competition, invece, è la gara rivolta ai professionisti della pasticceria che Molino Dallagiovanna promuove insieme al maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica: il vincitore della finale si aggiudica il titolo di "Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024", volto ufficiale del Molino per il settore pasticceria in Italia e nel mondo.

Nove i finalisti in gara in entrambe le competizioni. Nella pasticceria, che è alla seconda fase della finale, l'ultima valutazione riguarderà la qualità del re dei lievitati, il Panettone, mentre nella seconda il confronto avverrà sulla più tradizionale delle pizze, la Margherita. A valutare i concorrenti delle due competizioni saranno giurie composte da esperti del settore, blogger e giornalisti. Le due finali avranno come presentatori gli affiatatissimi Andrea Mainardi e Daniele Persegani, chef e noti conduttori televisivi.

L'Abruzzo schiererà ben tre finalisti al Pizza Bit Competition. Si tratta di Luca Valle dell'Anima Concept Pizza di Roseto degli Abruzzi, Pierluigi Della Quercia della pizzeria "Al Vecchio Frantoio". Anche al Pastry Bit Competition ci sarà una finalista abruzzese: Dalila Capretta del Ristorante Arca di Alba Adriatica.

Luca Valle (Pizza Bit)

Classe 1992 di Giulianova in Abruzzo, muove i primi passi nella ristorazione all'età di 14 anni. Ora ha una sua attività e propone 5/6 tipologie di pizze differenti ogni giorno: pala alla romana, teglia alla romana, contemporanea/classica, gluten free, al padellino e la tonda romana al mattarello. La pizza più richiesta si chiama "Fratelli Valle": base di pomodoro, stracciatella pugliese, pesto artigianale di basilico e pomodoro confit cotto a bassa temperatura.

Pierluigi Della Quercia (Pizza Bit)

Classe 1995, originario di Atri da genitori pizzaioli. Ha avviato la sua attività dal 2015 e fa una pizza simil-napoletana, ma più croccante. Amante della Margherita, propone una pizza speciale con crema di zucchine combinata ad una crema di ricotta, tartare di gambero rosa dell'Adriatico, scapece e chips di zucchine.

Dalila Capretta (Pastry Bit)

Lavora come Pastry Chef presso il "Ristorante Arca" a Teramo. Ha 16 anni di esperienza nel mondo della pasticceria e parla spagnolo. Nel 2014 ha rappresentato l'Abruzzo ne "La prova del cuoco" la trasmissione televisiva, insieme al fratello; nel 2016 ha partecipato al concorso di pasticceria di Purados ed ora lavora al ristorante tutti i giorni. Considera le sue preparazioni dei "dolci non dolci", accostando ingredienti di cucina solitamente salata alla pasticceria come legumi, radici, verdure. La pasticceria è la sua dimensione da artista, lì trova il suo modo di esprimersi: "Mi sento me stessa al 100% quando sono nel laboratorio a pasticciare, amo il mio lavoro ed è una grande vittoria".