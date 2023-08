Ambiente Spa: chiuse le procedure di selezione per 60 operatori ecologici a tempo indeterminato

In queste ore Ambiente spa ha concluso le procedure di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria triennale a scorrimento di 60 persone da cui attingere per l’assunzione a tempo indeterminato di Operatori Ecologici. L'elenco è stato pubblicato sul sito della stessa società che si occupa della pulizia delle strade di Pescara.

“Fra poche settimane, concluse le necessarie attività amministrative e le visite mediche, le prime 20 persone entreranno subito in servizio e successivamente si passerà all’immissione di ulteriore personale se vi sarà necessità. Si tratta – ha dichiarato a nome di Ambiente SPA il Presidente Ricardo Chiavaroli – di una buona notizia perché innanzitutto è il segnale di un rinnovato impegno aziendale ad incrementare e migliorare le attività di Ambiente spa nella pulizia delle nostre città e nella gestione dell’intero ciclo dei rifiuti (anche in vista del nuovo servizio Porta a Porta che partirà nella città di Pescara), ed inoltre perché la solidità della nostra azienda, sostenuta dai Comuni Soci, ha così contribuito, con politiche attive del lavoro, allo sviluppo dei livelli occupazionali nel contesto economico e sociale abruzzese".

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA GRADUATORIA FINALE