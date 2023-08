Terminati i lavori di riqualificazione della Tribuna Adriatica dello Stadio Adriatico

Sono terminati questa mattina i lavori di riqualificazione dei nuovi seggiolini della Tribuna Adriatica e del Settore Distinti dello Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara, iniziati lo sorso 28 giugno. Ad annunciarlo è l'assessore allo Sport Patrizia Martelli definendoli un "tempismo perfetto".

Con la sostituzione dei seggiolini sono stati invertiti anche i colori, con la scritta “Città di Pescara" in azzurro mentre il resto della Tribuna in bianco. Oltre a ciò è stato riqualificato anche l'impianto idrico del campo. Lo Stadio Adriatico è ufficialmente pronto per la prima gara del campionato di Serie C tra Pescara e Juventus Nex Gen, in programma sabato 2 settembre alle ore 20:45.

Oltre alle partite casalinghe dei biancazzurri di Zeman, l'Adriatico ospiterà anche le prime gare del neopromosso Pineto, in atteso della conclusione dei lavori dello stadio “Mimmo Pavone e Alessandro Mariani”.