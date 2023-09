Sette studenti di Manoppello in visita al Bois du Cazier di Marcinelle

Sette giovani studenti di Manoppello, il presidente e il vicepresidente dell'associazione Marcinelle per non dimenticare Davide Castellucci e Antonio Perseo parteciperanno al viaggio della memoria nei luoghi dell'emigrazione italiana in Belgio, in programma da, dopodomani, giovedì 7 a lunedì 11 settembre.

All'esperienza, finanziata dalla Regione Abruzzo grazie al progetto Conosciamo Marcinelle dell'associazione Minatori Vittime Bois du Cazier, presieduta da Nino Di Pietrantonio, prenderanno parte anche gli studenti dei Comuni di Lettomanoppello, Turrivalignani e Palombaro e amministratori ed associazioni dei centri accomunati dalla tragedia dell'8 agosto 1956 quando 262 lavoratori morirono nella miniera del Bois du Cazier.