Il 23 e 24 settembre 2023, al Grand Hotel Adriatico, la tecnologia blockchain incontra le spiagge di Montesilvano. La Blockchain sta travolgendo i settori di logistica, salute, immobiliare, energia e soprattutto finanza. Con l'evento Blockchain beach è possibile orientarsi e capire meglio di cosa si sta parlando. Il raduno è uno dei più grandi d’Italia e si svilupperà in due sale conferenze, un’area dedicata alle aziende, un’area dedicata all’arte digitale, l'area piscina e l’area spiaggia. I partecipanti, attesi da tutto lo stivale, avranno l'opportunità di assistere a interventi di rilievo da parte di ospiti illustri, di interagire con esperti del settore, e di conoscere da vicino le aziende che stanno plasmando il futuro della tecnologia Blockchain. Il tutto mentre potranno godere di momenti di relax al mare o in piscina.

Con il Beach Party di sabato 23 settembre, i partecipanti potranno gustare le prelibatezze tipiche abruzzesi, e godersi uno spettacolo di balli, canti e DJ set.

Con la Pitch Battle di domenica 24 settembre i giovani imprenditori nel settore Blockchain e web3 potranno presentare i loro progetti di startup davanti a una giuria di esperti, e vincere un percorso di accelerazione curato dagli incubatori Lhevo ed Innovalley.

Lunga e prestigiosa la lista degli ospiti: Luca Boiardi, alias the Crypto Gateway, il divulgatore più importante d’Italia, Marco Scioli, presidente di Starting Finance, Stefano Capaccioli di Coinlex, uno dei giuristi più importanti d’Europa in ambito coin e token, Antonio Ereditario di Crypto Power, Simone Manco di Cryptobears, Emiliano Marignoni di Afterside crypto, Mauro Caimi di Trading on, Marco Gallazzi di Mind the chart, Lady in Finance, Cristian Palusci, Cristian Serena, Matteo De Angelis, Davide Zonta, Matteo Arenzi, avv. Marco Pignatone, avv. Paolo Nardella, avv. Leonardo Seri, Massimo Ruotolo, Alisia Viola, Ale Lu, Michele Ferrara, Luigi Travaglini, Antonio Di Marino, Elham Makdoum, avv. Giovanni Passarini, avv. Vittoria Diotallevi, Giacomo Panin, Giacomo Di Persio (Cognitive Tips), Raffaele Lorello (Kaiela), l'analista di Officina DeFi Pokerino e il presidente di Officina DeFi Davide Pietrangelo.

A sposare l’iniziativa numerose aziende di spicco nel settore Blockchain tra cui: Cryptosmart, l'exchange con i volumi più elevati d'Italia, BitDiver, una delle piattaforme di analisi crypto più rinomate, Scaling Parrots, tra le aziende leader nello sviluppo di soluzioni Blockchain, Bincoverse (creator del metaverso di The Sandbox), Lhevo, Innovalley, Okipo, Crazy Parrots, e Methafans.

L'evento coinvolge anche i giganti del settore come Cardano, Cosmos e The Sandbox Italia, oltre alle maggiori comunità italiane del settore come Crypto Agorà, Coinstudy, Cryptonite, Spherenode.

Presenti anche gruppi locali come l’associazione studentesca dell’Università D’Annunzio Innovazione Unich, il club Starting Finance, i gruppi di Legal Hackers Pescara, Google Developer Pescara e Lean Startup Lab. In due giorni e in un solo posto si concentrerà l'eccellenza del mondo Blockchain in Italia e tecnologico abruzzese, e l'opportunità di formarsi, divertirsi e creare connessioni significative nel settore. L’evento è patrocinato dall’assessorato agli eventi del Comune di Montesilvano ed è patrocinato e sostenuto dall’ Agenzia di Sviluppo, l’azienda speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara.