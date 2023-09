Cepagatti: ancora un incidente in via Attilio Forlani

Lunedì 25 settembre, ancora un incidente in via Attilio Forlani di Cepagatti che vede coinvolto un uomo di 59 anni che ha riportato fratture multiple al cranio, bacino e agli arti, di Chieti Scalo che in sella al suo scooter, stava raggiungendo il suo posto di lavoro a Cepagatti. Una strada dannata dove, da come si legge sulla pagina di Cepagatti News Liberamente Informati questa mattina si è temuto il peggio. Proprio come per gli altri incidenti avvenuti in precedenza, la dinamica è quasi sempre la stessa e proprio una decina di giorni fa, è deceduto un centauro di Loreto Aprutino, vittima di un sinistro avvenuto il mese scorso nello stesso punto. I residenti chiedono la messa in sicurezza della strada anche mediante autovelox per far rallentare le auto in transito, strada da alcuni definita nei commenti come un “circuito di formula uno”. Molti i commenti a riguardo e si spera si riesca a trovare quanto prima una soluzione. Vi terremo informati.

Intanto riportiamo l’aggiornamento apparso questa sera sulla pagina Cepagatti News Liberamente Informati:

“Aggiornamento incidente in zona Tre Croci:

In risposta ai tantissimi messaggi che abbiamo ricevuto oggi in merito all'incidente di questa mattina in zona Tre croci, ci fanno sapere che il ragazzo è stato sottoposto a diversi interventi ma non è in pericolo di vita. Ringrazia tutti per l'interessamento e noi di Cepagatti News insieme a tutti i Cepagattesi auguriamo una pronta e veloce guarigione.”