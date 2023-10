A Montesilvano oltre 2 mila persone hanno frequentato le spiagge accessibili

Le due spiagge accessibili, situate all'altezza di via Petrarca e via Bocca di Valle, hanno concluso le attività estive. Anche nella stagione appena conclusa la città di Montesilvano è stata un esempio dal quale trarre ispirazione. A dirlo centinaia di turisti con disabilità che hanno affollato le spiagge senza barriere. In quasi quattro mesi nelle due spiagge si sono alternate oltre duemila persone tra disabili e familiari, accompagnatori e familiari, seguiti da circa 27 operatori e percettori di reddito di cittadinanza, messi a disposizione dall'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune.

Da giugno a settembre si sono alternati turisti provenienti dall'Europa, da regioni italiane e da moltissimi paesi delle aree interne. Lo staff di Mare senza barriere, al termine di questa esperienza, ha consegnato al consigliere delegato alla Disabilità Giuseppe Manganiello una targa con la seguente motivazione: "Un piccolo pensiero per un ricordo d'amore senza barriere". Soddisfatto il sindaco De Martinis:

"Montesilvano con i progetti "Mare senza barriere" e con "Mare per tutti" è diventata punto di riferimento nazionale per il turismo accessibile. Un'offerta ricca che ha consentito a tutti i turisti con disabilità di scegliere come trascorrere una vacanza accogliente ed inclusiva. Solo a Montesilvano, e in nessun altro posto d'Italia, si è potuto scegliere se godere gratuitamente di una spiaggia pubblica completamente attrezzata o frequentare gli stabilimenti balneari che hanno messo a disposizione ombrelloni. Ringrazio il consigliere Manganiello e Claudio Ferrante, presidente dell'Associazione Carrozzine Determinate, per l'impegno e per l'ottimo lavoro svolto".

Il consigliere Manganiello è già a lavoro per programmare la prossima stagione:

"Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita di questa stagione estiva. E' stata una stagione meravigliosa, sapere che persone vengono da lontano, comprano e affittano case, soggiornano negli alberghi, spostano addirittura la residenza grazie a Mare senza barriere mi riempie di orgoglio e riempie di orgoglio l'intera città di Montesilvano".

Positivo il bilancio di Ferrante, che ha ringraziato tutto lo staff di Mare senza barriere: