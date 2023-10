I batteri e la loro funzione nel corpo umano

Presso lo studio medico Plurimed di Spoltore il Dott. Luciano Lozio farmacista, farmacologo, ricercatore, da oltre 20 anni impegnato nello studio dei batteri probiotici, ha tenuto un incontro dal titolo “I probiotici: regolatori dell’epigenetica del corpo e della cellula” alla presenza di medici e persone interessate all’argomento di cogente attualità.

Ad aprire i lavori l’Introduzione dell’Urologo Dott. Giuseppe Di Giovacchino incentrata sul tema “TRANSLATIONAL AND PRECISION PERSONALIZED MEDICINE - HUMAN MICROBIOME MULTIDICIPLINARY CLINIC”, che ha lanciato un messaggio molto forte: la genetica conta ma conta poco. Quello che conta moltissimo è l’epigenetica e quello che succede nei primi 10 anni di vita. La medicina basata sul microbiota è un altro tassello della Medicina Personalizzata. È necessario uno sforzo concertato per quella che sarà per noi la Medicina del futuro: traslazionale, personalizzata e di precisione: una rivoluzione culturale, oltre che scientifica. Un’ottica traslazionale converte intuizioni scientifiche in applicazioni cliniche facendo da ponte tra il laboratorio e la pratica clinica velocizzando l’utilizzo di nuovi strumenti diagnostici e trattamenti utilizzando un approccio multidisciplinare che comporta un elevato livello di collaborazione. La medicina traslazionale (TM o MT) è una branca interdisciplinare del campo biomedico supportata da tre colonne "benchside, bedside and community", ossia dal laboratorio, al letto del paziente e al dialogo con la comunità. L’impiego di sistemi basati sulla intelligenza artificiale potrà e dovrà in futuro intervenire nel processo di personalizzazione delle cure e di supporto alla gestione della malattia. Tutto questo, senza perdere di vista quello che è la medicina dell’evidenza, che permette di avere basi solide su cui articolare il ragionamento clinico-diagnostico su ciascun paziente.

Nell’incontro il dott. Lozio ha parlato su come usare i probiotici, nella gestione delle malattie infiammatorie, e dei batteri e della loro fondamentale importanza nel corpo umano.

Il Microbiota viene oggi considerato un organo del corpo umano in considerazione che il numero dei batteri esistenti nell’intestino è circa 10 volte superiore a tutti quelli presenti nell’intero organismo e il loro metabolismo regola le funzioni vitali.

Il Microbiota ha funzioni, quindi, sia metaboliche sia protettive e una carenza di batteri può avere conseguenze gravi per l’intero organismo.

Per mantenere sano il proprio Microbiota è indispensabile fare una vita sana con una giusta alimentazione e un’adeguata attività fisica.

Il controllo del Microbiota deve essere fatto sin dalla nascita perché tutto ciò che si costruisce nei primi anni è la dote che accompagna la persona per tutta la vita.

“I batteri, come ha detto il Dott. Lozio nel suo intervento, hanno la capacità di interagire con le cellule regolando la loro funzione in modo da ottimizzare l'utilizzo degli alimenti e condizionare la produzione di enzimi per una corretta digestione. Intervengono inoltre nel riequilibrio degli errori funzionali delle cellule e producono sostanze come le vitamine ed i neuro trasmettitori in grado di migliorare le performance cellulari. Da questa premessa è fondamentale capire come: i probiotici si rapportano con il sistema immunitario, con il sistema metabolico umano e con i mitocondri”.

Secondo le linee guida della FAO e dell'OMS, sono definiti probiotici solo quei microrganismi che si dimostrano in grado di esercitare funzioni benefiche per l'organismo se ingeriti in quantità stabilite.

La medicina tradizionale non tiene sempre conto dell’aspetto olistico della persona mentre la medicina cinese mette la persona, con tutte le caratteristiche fisiche e comportamentali, al centro della ricerca e della diagnosi.

Attualmente la Medicina Personalizzata si basa sulla conoscenza del Microbiota e tiene conto del sesso, dell’età e del vissuto della persona.

L’uso dei probiotici favorisce la prevenzione di patologie intestinali, sistemiche, sovrappeso e obesità, durante la menopausa, negli anziani e nei fragili, nelle malattie neurologiche, comportamentali e cognitive.

Nelle Conclusioni il Dr. Giuseppe Di Giovacchino ha precisato che: “il presente e il futuro della ricerca sul microbiota passano attraverso l’identificazione dei profili metabolici (metabolomica), una componente essenziale che, insieme con i dati della metagenomica, della metatrascrittomica e della metaproteomica, consentirà una descrizione dettagliata delle interazioni tra metaboliti, proteine, trascrittori e geni nell’ambito di quel continuum costituito da salute e malattia di un organismo”

Ha infine ha puntualizzato che: “Il nostro obiettivo primario è di combinare discipline, risorse, competenze e tecniche per promuovere miglioramenti nella prevenzione, nella diagnosi e nelle terapie, operando un’innovazione nella pratica clinica, integrando studi ed esperienze di varia natura in modo da offrire soluzioni in grado di migliorare prognosi, prevenzione, screening e terapie del paziente”.

L’interessante incontro ha stimolato molte domande dai presenti e il dott. Lozio ha dato ad ognuno un’adeguata risposta.

Il dott. Lozio si è congedato dai presenti con la promessa di un nuovo incontro per parlare di altri argomenti che rappresentano il presente e soprattutto il futuro della vita delle persone.