Droga nel frigorifero e nella scatola da scarpe, scatta l'arresto

La Squadra Mobile, nell' ambito di una mirata attività volta al rafforzamento del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Questore Luigi Liguori, ha tratto in arresto un 38enne pescarese, già noto alle forze di polizia, poiché trovato in possesso di un' ingente quantità di droga destinata allo spaccio e di un'arma clandestina.

Gli investigatori hanno perquisito l' abitazione del 38enne rinvenendo prima 2.160 grammi di hashish nel frigorifero della cucina e, successivamente, 219 g. di cocaina in una scatola da scarpe in camera da letto. Inoltre, avendo scoperto che l'uomo aveva la disponibilità di un garage sito non lontano dall' abitazione ma a lui non formalmente riconducibile, la perquisizione è stata estesa anche al suddetto locale, con il rinvenimento e sequestro di una pistola scacciacani modificata e due proiettili.