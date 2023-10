Due ospedali abruzzesi tra le eccellenze nazionali

Ci sono anche due ospedali abruzzesi tra i migliori in Italia secondo il Piano nazionale esiti redatto dall’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), i cui risultati sono stati pubblicati da Il Sole 24 Ore.

Sono sei le aree cliniche analizzate dall’agenzia e 1400 gli ospedali valutati in tutto il territorio nazionale. Tra i parametri valutati dall’Agenas la tempestività in caso di infarto, lo standard per bypass aorto coronarico, l’area cardiovascolare, il trattamento delle fratture del femore, le cure osteomuscolari, l’area chirurgica oncologica e l’area parto.

L'Ospedale Santissima Annunziata di Chieti nello standard per il bypass aortocoronarico e per l'intera area cardiovascolare e l'Ospedale Spirito Santo di Pescara per l'area chirurgica oncologica sono tra le strutture sanitarie che sono state valutate di alta qualità.